Begegnungen mit Dränglern sind zwar selten, gehören aber leider zum Alltag im Straßenverkehr. Drängler erzeugen Nervosität, Angst und Wut. Erfahren Sie, was bei zu dichtem Auffahren erlaubt ist und wie Sie richtig reagieren.
Sie versuchen auf Kosten der Sicherheit schneller voranzukommen und sparen letzten Endes doch nur wenige Minuten Fahrzeit. Drängler sind gefährlich, da ein zu dichtes Auffahren eine Gefahrensituation erzeugt. Fehlt der Sicherheitsabstand, können bei einer plötzlichen Bremsung selbst Profis nicht mehr reagieren. Das zeigt auch die Unfallstatistik. Zudem entsteht durch das Drängeln Druck beim Vordermann, was zu Fahrfehlern führen kann, die verheerenden Unfälle auslösen können.