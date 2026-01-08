Mit dem Winter sinkt neben der Temperatur auch die Luftfeuchtigkeit. Aber wie wirkt sich eine trockene Luft auf die Gesundheit aus?
Eine niedrige Luftfeuchtigkeit empfinden viele Menschen als unangenehm. Trockene Haut und eine höhere Anfälligkeit für Erkältungen sind dann unter anderem die Folge (1,2). Vor allem im Winter ist die Luftfeuchtigkeit in beheizten Innenräumen meist sehr niedrig, denn wenn im Winter die Temperaturen sinken, kann die Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen, weshalb man auch von „relativer Luftfeuchtigkeit“ spricht. Hat die Außenluft zum Beispiel bei -4 Grad Celsius eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 %, sinkt dieser Wert beim Aufheizen auf 22 Grad Celsius auf nur noch 9 %. Werte unter 30 bis 40 % werden von vielen Menschen als unangenehm empfunden.