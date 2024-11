Robbie Williams geht im kommenden Jahr auf große Europa-Tournee. Die wichtigsten Infos zu den Konzerten im Überblick.

Michael Bosch 11.11.2024 - 15:33 Uhr

Er war einst das Enfant Teribble der Popwelt, nun kehrt er zurück auf die Bühnen in Deutschland: Robbie Williams. Erst kürzlich hatte der 50-Jährige einen Auftritt hierzulande. Er wurde (nach 2013 und 2016) zum dritten Mal mit dem „Bambi“ ausgezeichnet. Sichtlich gerührt übergab er seinerseits an Ex-Fußballer Toni Kroos eine Auszeichnung in der Kategorie „Sport“. Die beiden outeten sich als Fans des jeweils anderen.