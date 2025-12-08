Der traditionelle Gänsebraten gehört für viele Familien zum Fest dazu. Doch die Wahl der richtigen Gans ist nicht nur eine Frage des Preises, sondern auch des Tierwohls und der Qualität.
Das Jahr 2025 bringt besondere Herausforderungen für den Gänsemarkt. Laut dem Bundesverband Bäuerliche Gänsehaltung (BBG) mussten bereits rund 25.000 deutsche Gänse aufgrund der Vogelgrippe gekeult werden. Diese Verluste haben das Angebot an Gänsen aus artgerechter Haltung deutlich reduziert. Dennoch bleiben die Preise stabil. Für Gänse aus Weidehaltung zahlen Verbraucher zwischen 18 und 22 Euro pro Kilogramm. Tiefkühlgänse aus Polen oder Ungarn sind hingegen schon ab 7 Euro pro Kilogramm erhältlich, allerdings oft auf Kosten des Tierwohls.