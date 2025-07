Was macht Alexander Prasolov?: Vom harten Hund zum Dinosaurier

In den vergangenen Jahrzehnten waren Sportler aus Fellbach und Kernen immer wieder präsent in unserer Zeitung. Inzwischen ist es ruhiger um sie geworden. Wir haken nach.

Wenn Alexander Prasolov über die Saison 2010/2011 mit den Handballern des TSV Schmiden spricht, glitzern seine Augen. Es war eine der besten Runden in der Abteilungsgeschichte. Damals führte der Trainer Alexander Prasolov die Mannschaft auf den fünften Platz in der Baden-Württemberg-Oberliga. Überhaupt blickt der heute 61-Jährige gern auf seine Zeit in Schmiden zurück. Das liegt auch an den außergewöhnlichen Handballern, die er zwischen 2004 und 2012 und dann noch als Nothelfer nach dem Start der Saison 2012/2013 angeleitet hat. Matthias Heineke zum Beispiel (heute Sportlicher Berater bei der SG BBM Bietigheim), oder auch Jan Forstbauer (stieg jüngst mit dem HC Oppenweiler/Backnang in die Zweite Bundesliga auf), Sebastian Bürkle, Lucca Holder, Marcel Lenz und eben auch Evengi Prasolov und Alexej Prasolov, die beiden Söhne des Handball-Pensionärs. „Ich war begeistert von diesen Teams“, sagt Alexander Prasolov.