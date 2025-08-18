Was macht Christian Metzger? Schulleiter und begabter Golfspieler
In den vergangenen Jahrzehnten haben Sportler aus Fellbach immer wieder präsent in unserer Zeitung. Inzwischen ist es ruhiger um sie geworden. Wir haken nach.
Die Vorzeige-Volleyballer des MTV Ludwigsburg starten am Dienstag, 21. Oktober, 19 Uhr, mit einem Heimspiel gegen den amtierenden Vizemeister SVG Lüneburg in ihre Premierensaison in der höchsten deutschen Spielklasse. Ob Christian Metzger dann unter den Zuschauern in der MHP-Arena weilt, ob er zuhause vor dem Fernsehgerät sitzen wird, oder ob er das Spiel eventuell gar nicht anschaut, das weiß er noch nicht. Klar ist nur, dass sein Platz nicht mehr an der Seitenlinie sein wird, wo er seit vergangenen Dezember gemeinsam mit Michael Dornheim die Mannschaft zum ersten Erstligaaufstieg der Vereinsgeschichte geführt hat. Zwölf Jahre lang, von 1992 bis 2004, hatte Metzger selbst als Profi für vier deutsche Klubs im Oberhaus und für den TSV Schmiden in der Zweiten Bundesliga am Netz gebaggert und geschmettert. Auch Auslandserfahrungen hatte er beim italienischen Spitzenklub in Crema unweit von Mailand in der Lombardei gesammelt.