Was macht Dennis Saur?: Jetzt geht der Traum in Erfüllung

Dennis Saur verpasst sein Abschiedsspiel mit den Handballern des HV Stuttgarter Kickers. Und dann verliert sein Herzensverein FC Bayern München auch noch das Champions-League-Finale gegen die Fußballer des FC Chelsea. Der 19. Mai 2012 hätte ein trauriger Tag werden können für Dennis Saur. Doch letztlich war es doch ein freudiger Tag, und der Grund heißt Oskar. Die Geburt seines Sohnes machte an jenem Samstag so einiges wett. Heute ist Oskar 13 Jahre alt, und Dennis Saur, 43, mittlerweile Sportlicher Leiter bei den Handballern des TSV Neuhausen/Filder in der dritten Liga. Der Trainer dort heißt seit wenigen Wochen Daniel Brack und ist der ältere Bruder von Benjamin Brack, der bis zuletzt noch die Mannschaft des TV Oeffingen in der Württemberg-Liga angeleitet hat.

In Fellbach Spuren hinterlassen

Dennis Saur hat auch beim SV Fellbach seine Spuren hinterlassen. Nach den Stationen bei seinem Heimatverein TV Altbach, den Wernauer Sportfreunden (B-Jugend) und dem TSV Deizisau (3. Liga) wechselte er zur Saison 2003/2004 nach Fellbach in die Regionalliga. Grund für diesen Wechsel war sein Umzug nach Stuttgart, wo er gemeinsam mit seinen Teamgefährten Jörg Baresel, Daniel Benignus und Max Haug eine Wohngemeinschaft bildete. Zwar beendete Dennis Saur diese Saison als bester Torschütze des Vereins, doch die Mannschaft stieg in die Baden-Württemberg-Oberliga ab. Und der Spielmacher zog weiter. Zunächst zur TSG Oßweil in die Zweite Bundesliga, dann leihweise zurück zum TSV Deizisau, bevor er sich aufgrund der finanziellen Probleme in Oßweil doch für eine Rückkehr zum SV Fellbach entschloss. Hier blieb er jetzt drei Jahre lang, führte das Team um den Trainer Harald Beilschmied im Februar 2008 zum Derbysieg gegen den Nachbarn TSV Schmiden.

Anschließend spielte Dennis Saur noch – bis zu dessen Insolvenz – in höheren Ligen für den HV Stuttgarter Kickers (2009 bis 2012). Es folgte nach diesen drei Jahren ein Angebot von den Verantwortlichen der SG Schozach-Bottwartal, die Mannschaft dort nach oben zu führen. Das gelang Dennis Saur, mit der Hilfe des Tormanns Benjamin Krotz oder auch von Damir Marjanovic, beide ebenfalls mit Fellbacher Vergangenheit. Doch der Sprung von der Württemberg-Liga in die Baden-Württemberg-Oberliga blieb hernach aus. Und so verließ er den Verein und ging zur HSG Ostfildern, bei der er in der Saison 2018/2019 letztmalig eine ganze Runde absolvierte.

Jugendtrainer und Sportlicher Leiter

Im Jahr 2020 kam seine Tochter Karla auf die Welt, und jetzt sollte die Familie an erster Stelle stehen; sie sollte nun über die Wochenendgestaltung entscheiden. Oskar hatte schnell entschieden: er schloss sich der JANO Ostfildern, der Jugendhandball-Akademie Neuhausen/Ostfildern, an. Und Dennis Saur übernahm 2023 den Trainerjob, er hat ihn heute noch inne. Doch damit nicht genug. Ende des vergangenen Jahres übernahm er auch die Stelle des Sportlichen Leiters beim Drittligisten TSV Neuhausen/Filder. „Ich wollte wieder näher an einem Männerteam sein. Die Kabine hat mir gefehlt“, sagt Dennis Saur, der in Echterdingen wohnt und hauptberuflich bei einer Brauerei arbeitet.

Familie Brack ist eine Herzensangelegenheit für Saur

Die Entscheidung, in die Sportliche Leitung einzusteigen, ist ganz eng mit der Trainerwahl verbunden. „Es war immer ein Traum von mir, mit Daniel Brack was zusammen zu machen. Die Familie Brack ist eine Herzensangelegenheit für mich“, sagt Dennis Saur. Am 6. September startet die neue Runde in der dritten Liga für die Handballer des TSV Neuhausen/Filder mit einem Heimspiel gegen den Verbund des TuS Fürstenfeldbruck. Mit Daniel Brack auf der Trainerbank und Dennis Saur im Hintergrund. An diesem Tag stehen kein Abschiedsspiel und kein Champions-League-Finale auf dem Programm. Und Oskar wird sicherlich auch in der Egelsee-Sporthalle mit dabei sein. Das wird bestimmt wieder ein freudiger Tag im Leben des Dennis Saur.