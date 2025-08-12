Was macht Dennis Saur? Jetzt geht der Traum in Erfüllung
Was macht – Dennis Saur? In den vergangenen Jahrzehnten haben Sportler aus Fellbach viel erlebt. Inzwischen ist es ruhiger um sie geworden. Wir haken nach.
Dennis Saur verpasst sein Abschiedsspiel mit den Handballern des HV Stuttgarter Kickers. Und dann verliert sein Herzensverein FC Bayern München auch noch das Champions-League-Finale gegen die Fußballer des FC Chelsea. Der 19. Mai 2012 hätte ein trauriger Tag werden können für Dennis Saur. Doch letztlich war es doch ein freudiger Tag, und der Grund heißt Oskar. Die Geburt seines Sohnes machte an jenem Samstag so einiges wett. Heute ist Oskar 13 Jahre alt, und Dennis Saur, 43, mittlerweile Sportlicher Leiter bei den Handballern des TSV Neuhausen/Filder in der dritten Liga. Der Trainer dort heißt seit wenigen Wochen Daniel Brack und ist der ältere Bruder von Benjamin Brack, der bis zuletzt noch die Mannschaft des TV Oeffingen in der Württemberg-Liga angeleitet hat.