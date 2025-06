Ganz Stuttgart ist in Ferien? Nicht die Kunst. Sie hält die Spannung hoch. Und was macht Musiker-Legende Andy Goldner in Marko Schachers Raum für Kunst?

Die Route New York-Stuttgart pflegt von diesem Samstag an die Schau zu Joseph Kosuth im Kunstmuseum Stuttgart. Doch auch die Route Stuttgart-New York wird gepflegt – und erst recht das überraschende Erleben vor Ort.

40 Jahre Galerie Schloss Mochental

Daheimgebliebene haben es gut in diesen Schulferientagen. Sie können an diesem Samstag (13 bis 17 Uhr) und/oder Sonntag (11 bis 17 Uhr) nach Oberschwaben fahren und auf Schloss Mochental mitfeiern. „40 Jahre Galerie Schloss Mochental – das ist doch was“, sagt Galerist Ewald Schrade. Stimmt. Die große Sonderausstellung gilt Werken von Erich Heckel – Schrades breites Interesses aber macht die gesamte Barockanlage zum Kunst-Wunderland. Das Naturerlebnis Lautertal gibt es mit dazu – wie geschaffen für ein tolles Wochenende.

Lesen Sie auch

Galerie Thomas Fuchs in New York

Auch für Stuttgarter Präsenz in New York sorgt die Kunst: Wenn von 5. bis 7. September die Kult-Messe Armory Show stattfindet, ist die Galerie Thomas Fuchs (Reinsburgstraße 68a, aktuell mit einer feinen Auswahl neuer Bilder von Danny Romeril sowie Augustenstraße 63, aktuell mit Jan de Vlieghers prachtvollen „Versailles“-Serie, beide Ausstellungen an diesem Samstag von 11 bis 16 Uhr geöffnet) mit dabei. In New York präsentieren Thomas Fuchs und Andreas Pucher Werke von Rainer Fetting, Patrick Angus und Logan T. Sibrel.

Die Stuttgarter Galerie Thomas Fuchs zeigt Rainer Fettings „Desmond and grapes“ bei der Armory Show in New York Foto: Rainer Fetting/Galerie Thomas Fuchs

Marko Schacher macht die Grenzen auf

Noch bis zum 29. Juni ist in Marko Schachers Raum für Kunst (Blumenstraße 15, an diesem Samstag, 14. Juni, 11 bis 16 Uhr) die Einzelausstellung „Shalva Gelitashvili – Get out of my Mind“ zu sehen. Zum Finale präsentiert am 29. Juni um 15 Uhr Manfred Heinfeldner mit der Musikerin Russudan Meipariani Pop-Musik aus Georgien. Grenzüberschreitend macht Schacher weiter: „15 KünstlerInnen, Comiczeichner und Musiker kämpfen vom 5. Juli bis zum 13. September in den ,Schacher’-Räumen am Olgaeck für das Aufbrechen der Genre-Grenzen.“ Und wer macht die Eröffnung der Gruppenschau „Helden“ am 4. Juli um 19 Uhr? Marko Schacher spricht, danach glänzt „Musik-Legende Andy Goldner mit einem Impuls-Vortrag zum Thema ,Helden in der Kultur’“.

Gläscher-„Wellen“ bei Hartmann

Ein „den Temperaturen angepasstes Getränkeangebot“ erwartet an diesem Samstag, 14. Juni (12 bis 16 Uhr) die Gäste der am Freitagabend eröffneten Ausstellung mit „Waldwellen“ von Jörg Gläscher in den Räumen von Hartmann Projects in Stuttgart (Liststraße 28/1). Kaltes Brunnenwasser könnte passen, zum Mitnehmen gibt es (erworbene) Bilder von Jörg Gläscher – und natürlich die feinen Gläscher-Bücher von Hartmann Books.