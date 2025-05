Die Staatsgalerie wird am 9. Mai zum Club. Schlau ist, wer sich jetzt schon Karten sichert – und am 3. Mai im Kunst-„Späti“ von Silke Thoss einkauft,

Tanzen im Museum, Kunst im „Späti“ einkaufen – oder doch zeichnerische Spuren hinterfragen? Geht alles – hier sind unsere Tipps.

Frauen machen Staatsgalerie zum Club

Die Feministische Avantgarde feiert die Fotografie-Ausstellung „Stand Up!“ in der Staatsgalerie Stuttgart. Frauen auch sind für das Line-Up verantwortlich, wenn am Freitag, 9. Mai, Kunst auf Clubkultur trifft und sich die Stirling-Halle in einen Dancefloor mit Videoinstallationen verwandelt. An den Reglern sind von 20 bis 22 Uhr Amy.G. & Astrid, von 22 Ihr bis 24 Uhr Amorle, von 0.00 Uhr bis 01.30 Uhr Fernandisis – und von 01.30 Uhr bis 03.00 Uhr Rora Fernández. Der Abend beginnt um 20 Uhr – wer schnell ist, zahlt statt 19 Euro 13 Euro. Mit ermöglicht wird der Abend – „Stand Up!“ und die Sammlungsräume der Staatsgalerie sind geöffnet – von der Péter Horváth Stiftung.

Porsche-Galerie bei Von Braunbehrens

Die Galerie von Braunbehrens freut sich über neue Werke des Malers Jan M. Petersen und des Bildhauers Willi Siber. Von Montag bis Donnerstag (11 bis 17 Uhr) kann man am neuen Standort Kupferstraße 40-46 über Petersens Porsche-Galerie staunen und nicht weniger über Sibers Materialkünste.

Sind „Spätis“ Kunst?

Sind kleine 24 Stunden-Läden, als „Spätis“ verehrt, Kunst? Diese Frage stellt die Berliner Künstlerin Silke Thoss mit ihrer Schau „Never mind the Gallery – here’s the Silky Späti“ im Projektraum Ostend (Achalmstraße 18, Ecke Haußmannstraße). Eröffnung ist an diesem Samstag, 3. Mai. Los geht es um 18 Uhr. Und man kann auch einkaufen – etwa „Psycho-Flips, „Freedom to Go - Atemfrei“ oder „Jesus-Cheeseballs“. Alles handgemacht aus angemaltem Pappmaché.

Eröffnung in der Galerie Lauffer

Bereits an diesem Freitag, 2. Mai, eröffnet auch die Galerie Lauffer in Stuttgart (Reinsburgstraße 178a) eine neue Ausstellung. Unter dem Titel „Grey“ ist exakt dies zu sehen: in Grautönen gehaltene – und damit vielfarbige Werke von Stefanie fFleischhauer, 2022 Preisträgerin des Walter Stöhrer -Preises für Grafik, Robert Selman und Michael Urtz. Zur Eröffnung um 19 Uhr spricht Stefanie Ufrecht, Kuratorin im Kunstmuseum Stuttgart. An diesem Samstag, 3. Mai, ist die Schau von 11 bis 16 Uhr zu sehen.

Finale bei Marko Schacher

Finale für die Ausstellung „Jan Jansen, Klaus Fischer – by the way“ in Marko Schachers Raum für Kunst (Blumenstraße 15i): An diesem Samstag, 3. Mai, endet die Schau (Start: 14 Uhr). Beide Künstler sind dabei.