Was macht die Kunst in Stadt und Region? Hier sind unsere Tipps für die Pfingsttage und danach.

Urgessa nutzt seine Kontakte

Dieses Projekt lässt aufhorchen: Am 18. Juli eröffnet die Galerie Sammlung Amann (Schwabstraße 69/1) unter dem Titel „Roots and Wings“ eine Ausstellung mit Werken von sieben jungen Künstlerinnen und Künstlern aus Addis Abeba. Möglich wird die Schau durch die Zusammenarbeit mit dem in Nürtingen und Addis Abbeba lebenden Maler Tesfaye Urgessa. Offiziell als Kurator der Ausstellung benannt, wird Urgessa auch bei der Eröffnung am 18. Juli dabei sein. Zur Einführung spricht Hendrik Bündge, in der Staatsgalerie Stuttgart Kurator für das 20. und 21. Jahrhundert und Macher der aktuellen großen Staatsgalerie-Schau von Katharina Grosse im Kunstgebäude Stuttgart.

Parri Blank trumpft mit Farbmalerei

Als „Forscher im Spannungsfeld von Form und Raumwahrnehmung“ verortet sich der Münchner Maler Emanuel Seitz. Neue Arbeiten des ehemaligen Schülers von Günther Förg sind jetzt in der Galerie Parri Blank in Stuttgart (Immenhoferstraße 47, Dienstag bis Freitag 13 bis 18 Uhr) zu sehen. „Die Werke von Seitz“, heißt es offiziell, „balancieren zwischen Präzision und Ausdruck, verbinden geometrische Ordnung mit gestischer Intervention“ – umso mehr wird es Emanuel Seitz freuen, dass er mit den Galerieräumen von Parri Blank eine Idealbühne für die Leuchtkraft seiner Arbeiten gefunden hat.

Christiane Lange bei „Kunst + Krempel“

Wenn der Bayerische Rundfunk im Oktober dieses Jahres neue Folgen der Samstagabend-Sendung „Kunst + Krempel“ dreht, kommen die Ansagen, ob und was ein dort präsentiertes Gemälde taugt, aus Stuttgart. Staatsgaleriedirektorin Christiane Lange rückt für den seit vier Jahrzehnten aktiven Hans Ottomeyer ins „Kunst + Krempel“-Team. Die Anlaufzeit dürfte kurz sein: Die gebürtige Mainzerin hat in München Abitur gemacht, studiert und gearbeitet – vor ihrem Wechsel nach Stuttgart von 2006 bis 2012 als Direktorin der Hypo-Kunsthalle.

Frank Ahlgrimm zum Siebten bei Hauff

Einst hat Frank Ahlgrimm bei Rudolf Schoofs und Marianne Eigenheer an der Kunstakademie Stuttgart studiert und war Kunststiftungsstipendiat. Ausstellungen in der Galerie Elisabeth und Reinhard Hauff in Stuttgart (Paulinenstraße 47) sind für den in Berlin und Solingen lebenden Maler so immer auch Heimspiele. „When is your point of no return?“ ist die am Freitag, 6. Juni, eröffnete siebte Einzelausstellung bei Hauff seit 2005 betitelt. Zu sehen ist die Schau, in der es um „Feuer, Erleuchtung und Leidenschaft“ geht, bis zum 5. September – Dienstag bis Freitag von 13 bis 18 Uhr.