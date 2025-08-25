Ex-Vizekanzler Robert Habeck gibt sein Bundestagsmandat ab. Wie es nun für den Politiker weitergeht.
25.08.2025 - 14:45 Uhr
Robert Habeck, ehemaliger Vizekanzler und Kanzlerkandidat der Grünen, hat sein Bundestagsmandat mit Wirkung zum 1. September 2025 niedergelegt. In einem Interview mit der taz erklärte er, dass er sich bewusst aus dem „engen Korsett des Berliner Politikbetriebs“ zurückziehen wolle. Nach seiner Niederlage bei der vorgezogenen Bundestagswahl, bei der die Grünen 11,6 Prozent erzielten, sei für ihn klar gewesen, dass er nicht als „Gespenst über die Flure“ laufen oder als zynischer Kommentator in der zweiten Reihe verharren wolle.