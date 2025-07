Was macht Ralph Baumeister?: Als das ganze Dorf auf den Beinen war

Wer einmal ein Tor von der Mittellinie geschossen hat, der vergisst es nie. Doch Ralph Baumeister, heute 63, hat aus seiner Zeit bei den Fußballern des TV Oeffingen nicht nur diesen einen Treffer in guter Erinnerung. Gleich in seiner Premierensaison 1984/1985 schaffte er mit der Mannschaft um den Trainer Helmut Lober ohne Niederlage, mit 54:6 Punkten und 66:12 Toren, den Aufstieg in die Landesliga. Nachdem das Team ein Jahr zuvor erst in die Bezirksliga aufgestiegen gewesen war, schauten die damaligen Oeffinger Macher Karlheinz Bren, Helmut Lober und Wolfram Walz einige Male bei Ralph Baumeister zu Hause vorbei. „Sie wollten ein Team aufbauen, um noch einmal aufzusteigen, und ich würde da gut reinpassen“, sagt der 63-Jährige heute. In der Tat hat er gut reingepasst in die Aufstiegsmannschaft und führte die Fußballer des TV Oeffingen mit seinen Toren gleich noch weiter nach oben. „Wir haben in der Saison einfach nicht verloren – das war eine tolle Zeit“, sagt Ralph Baumeister.