Der Tight End (TE) gehört zur Offense im American Football. Er ist eine Art Mischung aus Wide Receiver und Offensive Lineman: Er kann Pässe fangen, aber genauso gut blocken. Genau das macht die Position so wichtig – und so vielseitig.
Tight Ends sind meistens kräftig gebaut, müssen aber trotzdem schnell und beweglich sein. Außerdem brauchen sie sichere Hände, weil sie sowohl Bälle fangen als auch Verteidiger wegblocken sollen. In der Aufstellung stehen sie häufig direkt neben einem Offensive Tackle und wirken dadurch wie ein zusätzlicher Offensive Lineman. Je nach Spielzug können sie aber auch im Slot (zwischen Line und äußerem Receiver) oder sogar als Fullback aufgestellt werden.