Was muss man am Warntag machen?

Am 12. September 2024 ist Warntag. Ob Sie an diesem Tag aktiv etwas tun müssen, erfahren Sie hier.

Lukas Böhl 11.09.2024 - 11:03 Uhr

Am 12. September 2024 ist es wieder so weit: Der bundesweite Warntag findet statt. Ab 11 Uhr wird eine Probewarnung an die Bevölkerung verschickt. Doch was bedeutet das für Sie persönlich, und was sollten Sie an diesem Tag tun?