Wer den Rundfunkbeitrag per Überweisung zahlt, bekommt nur einmal Post. Wer die neuen Zahlungstermine verpasst, riskiert Mahnungen, Säumniszuschläge und am Ende sogar die Zwangsvollstreckung.
03.02.2026 - 14:28 Uhr
Jeder Haushalt in Deutschland muss auch im Jahr 2026 18,36 Euro monatlich für den Rundfunkbeitrag zahlen, unabhängig davon, ob tatsächlich öffentlich-rechtliche Medien genutzt werden. Ausnahmen gelten nur für bestimmte Gruppen, etwa Sozialleistungsbeziehende. Die Beitragspflicht beginnt mit dem Einzug in eine Wohnung.