Was droht, wenn man den neuen Wehrdienst-Fragebogen einfach ignoriert? Der Gesetzentwurf macht klar: Wer nicht reagiert, begeht eine Ordnungswidrigkeit.
27.08.2025 - 12:13 Uhr
Heute hat das Bundeskabinett das Gesetz zum neuen Wehrdienst verabschiedet. Mit dem Gesetz zur Modernisierung wehrersatzrechtlicher Vorschriften soll in Deutschland die Wehrerfassung reaktiviert werden. Alle männlichen deutschen Staatsbürger ab Geburtsjahrgang 2007 müssen künftig auf Aufforderung der Bundeswehr eine Bereitschaftserklärung abgeben. Diese erfolgt über einen Fragebogen, in dem unter anderem Angaben zu Ausbildung, Qualifikationen, körperlicher Leistungsfähigkeit und zur Bereitschaft für einen Wehrdienst gemacht werden.