Was Prostitution anrichtet Der Preis einer Frau
Prostitution breitet sich in Deutschland nahezu ungehemmt aus. Die Kosten für schnellen Sex sinken – für die Gesellschaft sind sie hoch. Wie lange können wir dem noch zuschauen?
Wenn es in der Prostitution so etwas wie „ganz unten“ gibt, dann ist das der Straßenstrich. Frauen stehen dort ohne Schutz, halb nackt, auch im Winter, und bieten sich an, ohne zu wissen, was das für ein Mann ist, zu dem man ins Auto steigt. Auch sogenannte Sperrbezirke wie das Stuttgarter Leonhardsviertel werden in einschlägigen Rotlicht-Portalen als Orte für den schnellen Sex empfohlen. Ganz offen läuft dagegen das harte, schnelle Geschäft mit der Prostitution auf der Kurfürstenstraße in Berlin.