Ein Mann wollte seine erboste Ex-Freundin kurz nach der Trennung einen letzten Gefallen tun und sie nach Hause fahren. Dabei geriet er in einen Stau – und rief seiner Not die Polizei.

red/dpa 04.05.2026 - 10:36 Uhr

Ein Mann ist mit seiner erbosten Ex-Freundin kurz nach der Trennung bei Nordhausen in einen Stau geraten - und hat die Polizei um Hilfe gebeten. Der 40-Jährige wollte seiner ehemaligen Freundin in der Nacht einen letzten Gefallen tun und sie nach Hause fahren, wie die Polizei mitteilte. Allerdings verursachte ein Schwertransporter einen Stau.