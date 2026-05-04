Ein Mann wollte seine erboste Ex-Freundin kurz nach der Trennung einen letzten Gefallen tun und sie nach Hause fahren. Dabei geriet er in einen Stau – und rief seiner Not die Polizei.

Ein Mann ist mit seiner erbosten Ex-Freundin kurz nach der Trennung bei Nordhausen in einen Stau geraten - und hat die Polizei um Hilfe gebeten. Der 40-Jährige wollte seiner ehemaligen Freundin in der Nacht einen letzten Gefallen tun und sie nach Hause fahren, wie die Polizei mitteilte. Allerdings verursachte ein Schwertransporter einen Stau.

 

Der Mann meldete sich bei der Polizei. Im Hintergrund war demnach eine aufgebrachte Frau zu hören, die hörbar über die Trennung erbost war. Die Polizei konnte den Angaben zufolge jedoch nur raten, durchzuhalten, und sich zu melden, sollte sich die Situation weiter zuspitzen. Das sei jedoch ausgeblieben, hieß es.