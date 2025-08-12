„Quer zum Mainstream“: Welche Referenzen hat der unabhängige „Think Tank“, der aktuell die Arbeitszeit für Beamte verlängern will?
Eine ernstzunehmende wissenschaftliche Einrichtung ohne eigenen Wikipedia-Eintrag – das gibt es selten. Zutreffend ist es für das „Pestel-Institut“, das aktuell vorschlägt, die Arbeitszeit von Beamten kurzerhand um fünf Jahre zu verlängern, da diese eine höhere Lebenserwartung hätten als andere. Im öffentlichen Dienst ist man über solche Verteilungskämpfe rund um Beamtenstatus und TvÖD gehörig auf der Palme – obwohl eine Debatte um mutmaßliche Priviligien grundsätzlich nicht illegitim ist.