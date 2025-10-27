Auf ihrer Webseite schlüsselt Ricarda Lang alle ihre Einkünfte auf. Eine Information, die viele zu interessieren scheint. Doch beim Thema Nebeneinkünfte sticht eine andere baden-württembergische Politikerin heraus.
11.12.2024 - 11:59 Uhr
Wie hoch sind die Einkünfte der ehemaligen Grünen-Bundesvorsitzenden Ricarda Lang? Wer das genau wissen will, kann es einfach auf ihrer Webseite nachlesen. „Sie als Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf, zu erfahren, was ich im Rahmen meiner Tätigkeit als Abgeordnete des Deutschen Bundestages verdiene und ob ich darüber hinaus weitere Einkünfte habe“, schreibt Lang dort. Es sei ihr wichtig, Transparenz zu schaffen.