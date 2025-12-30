Was vom Jahr so übrig blieb Bloß nex vrkomma lassa
Früher pflegte er, zum Jahreswechsel seinen Schreibtisch aufzuräumen. Heute mistet unser Kolumnist KNITZ an anderer Stelle aus. Das hat etwas Befreiendes.
Die Zeit zwischen den Jahren hat KNITZ früher dazu genutzt, um auf seinem Schreibtisch Ordnung zu schaffen. Er ging all die Notizzettel durch, die dort herumlagen, mit Gedanken und Anmerkungen, die es nicht in eine Kolumne geschafft hatten. Die Aufräumarbeiten konnten dauern. Weil er seine Klaue kaum entziffern konnte.