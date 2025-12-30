 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Bloß nex vrkomma lassa

Was vom Jahr so übrig blieb Bloß nex vrkomma lassa

Was vom Jahr so übrig blieb: Bloß nex vrkomma lassa
1
Das ist der Hammer: Ein Bügelbrett, entsorgt am Ufer der Ammer. Foto: Decksmann

Früher pflegte er, zum Jahreswechsel seinen Schreibtisch aufzuräumen. Heute mistet unser Kolumnist KNITZ an anderer Stelle aus. Das hat etwas Befreiendes.

Die Zeit zwischen den Jahren hat KNITZ früher dazu genutzt, um auf seinem Schreibtisch Ordnung zu schaffen. Er ging all die Notizzettel durch, die dort herumlagen, mit Gedanken und Anmerkungen, die es nicht in eine Kolumne geschafft hatten. Die Aufräumarbeiten konnten dauern. Weil er seine Klaue kaum entziffern konnte.

 

Wenn KNITZ heute auf seinen Schreibtisch schaut, dann sieht es dort vergleichsweise ordentlich auf. Aber der Blick trügt. Das, was vom Jahr so übrig blieb, steckt in seinem Smartphone: Notizen, Sprachschnipsel, Fotos. Aber auch dort will aufgeräumt sein. Der Akt hat etwas Befreiendes. Das meiste hat sich als witzlos erwiesen, aber manches, findet KNITZ, ist zu schade, um einfach gelöscht zu werden. Willkommen bei der Kolumne „Nex vrkomma lassa“.

Altersdiskriminierung im Flieger nach Fernost

Da wäre ein Gedicht, das ihm frühmorgens beim Anblick eines Busses der Linie 81 in den Sinn kam: „Da schleicht er dahin, / KNITZ ist ganz Ohr. / Der Linienbus mit Fahrtziel Rohr. / Doch würd’ er beschleunigen, / es erklänge ein Chor: / ‚Oh Chauffeur, Du großer, / endlich fährst Du voll Rohr.‘“

Unsere Empfehlung für Sie

Besser als jeder Duftbaum: Der Traum von Baum im Kofferraum

Besser als jeder Duftbaum Der Traum von Baum im Kofferraum

Kolumnist KNITZ hat es die Sprache verschlagen. Er bringt keinen Ton mehr heraus. Dafür gibt es Gründe, sogar sehr gute. Schuld waren zwei Stadionbesuche.

Stichwort Altersdiskriminierung. Ein Mann bucht bei einem Flug nach Fernost einen Platz am Notausgang. Der ist zwar teurer, verspricht aber mehr Beinfreiheit. An Bord wird dem Mann der Platz verweigert, weil er jenseits der Sechzig ist. Menschen, die am Notausgang sitzen, wird ihm erklärt, müssten bei einer Notlandung die Tür mittels einen Hebels öffnen und den Passagieren aus dem Flieger helfen können. Ein Kraftakt, der Menschen jenseits der Sechzig nicht mehr zugetraut wird.

Die Hoffnung ruht auf Start-ups

Wäre KNITZ an der Stelle des Mannes gewesen, er hätte Rabatz gemacht. Er fährt Rad, geht in die Muckibude, nimmt Pillen gegen Bluthochdruck, fühlte sich noch nie so stark wie heute. Um das zu beweisen, hätte er den Flugkapitän zum Armdrücken oder zum Fingerhakeln herausgefordert. Wäre KNITZ unterlegen, hätte er sich wortlos auf einen der billigen Plätze verzogen.

Unsere Empfehlung für Sie

Loblied aufs Binokeln: Hosa rondr! Trompf raus!

Loblied aufs Binokeln Hosa rondr! Trompf raus!

Kolumnist NITZ fürchtet, dass ein gutes altes schwäbisches Kartenspiel aussterben könnte. Ein Warnrufe dazu hat ihn ausgerechnet aus Berlin erreicht.

Bei lahmender Wirtschaft liegt all unsere Hoffnung auf Start-ups. Vielleicht könnte so ein Start-up mal ein Stöffchen erfinden, auf dem KNITZ gefahrlos seinen Morgen-Cappuccino am Bett warmhalten kann.

ARD-Wetterkompetenzzentrum – was für eine Wortkreation!

Auch eine wunderhübsche Wortkreation hat es bisher – völlig unverdient – nicht in eine Kolumne geschafft. Und das, obwohl es sie angeblich bereits seit dem 1. Januar 2020 gibt. Im Öffentlich-Rechtlichen ist man dabei, die Kräfte zu bündeln. Das hat zur Erfindung des „ARD-Wetterkompetenzzentrums“ mit Sitz in Frankfurt am Main geführt.

Unsere Empfehlung für Sie

TV-Doku über den Popstar: Neulich nachts mit Nena

TV-Doku über den Popstar Neulich nachts mit Nena

Was unser Kolumnist KNITZ unter gutem Journalismus versteht. Und was ihn beim Fernsehen wach hält.

Ein Foto, das KNITZ einigermaßen sprachlos zurücklässt, soll ebenfalls noch erwähnt werden, bevor es im Orkus verschwindet. Auf einer kleinen Radrunde an den Feiertagen stößt KNITZ am Ufer der Ammer auf ein Bügelbrett. Dass auf Parkplätzen Unrat abgeladen wird, hat KNITZ schon beobachtet. Aber an einem Rad- und Spazierweg! Wer schleppt ein Bügelbrett mit und lässt es hier achtlos fallen?

Surfen Sie gut ins neue Jahr!

Seine Sprachlosigkeit teilte KNITZ auch seinen Followern auf Facebook mit. Was die Herkunft betrifft, da hat Herr G. eine tolle Idee: „Bei Temu ein Surfbrett bestellt.“

In diesem Sinne. Surfen Sie gut ins neue Jahr! Ob mit oder ohne Bügelbrett.

Weitere Themen

Weltweit größte Rum-App: Mehr als Cuba Libre: Oliver Gerhardt macht Stuttgart zur Rum-Hauptstadt

Weltweit größte Rum-App Mehr als Cuba Libre: Oliver Gerhardt macht Stuttgart zur Rum-Hauptstadt

Der Stuttgarter Oliver Gerhardt entwickelte eine App, die in der Welt des Rums Maßstäbe und Stuttgart auf die Rum-Weltkarte setzt. Jetzt will er auch davon leben.
Von Daniel Gräfe
Silvester in Stuttgart: Wer weiß denn sowas: Was kostet illegales Böllern? – und sechs weitere Fragen

Silvester in Stuttgart Wer weiß denn sowas: Was kostet illegales Böllern? – und sechs weitere Fragen

Mit dem offiziellen Feuerwerksverkauf stellen sich letzte Fragen zur Silvesterböllerei. Für Stuttgart gibt es die sieben wichtigsten Antworten.
Von Wolf-Dieter Obst
Tote Stuttgarter 2025: Diese Menschen hinterlassen große Lücken in der Landeshauptstadt

Tote Stuttgarter 2025 Diese Menschen hinterlassen große Lücken in der Landeshauptstadt

2025 war auch ein Jahr der Verluste. Viele Menschen, die Stuttgart geprägt haben, hinterlassen große Lücken. Wir wollen an dieser Stelle nochmals an einige von ihnen erinnern.
Von Sascha Maier/red
Tatort Stuttgart 2025: „Hände hinter’n Rücken!“ – Polizei-Fälle, die 2025 Stuttgart bewegt haben

Tatort Stuttgart 2025 „Hände hinter’n Rücken!“ – Polizei-Fälle, die 2025 Stuttgart bewegt haben

Millionenräuber in der Villa, ein tödlicher Polizeischuss, tragische Unfälle – das Jahr 2025 war reich an besonderen Blaulicht-Momenten in Stuttgart.
Von Wolf-Dieter Obst
Faultierhafen im Gerber: Besondere Technik fürs Aroma: Neuer Spot für faule Tee- und Matcha-Liebhaber

Faultierhafen im Gerber Besondere Technik fürs Aroma: Neuer Spot für faule Tee- und Matcha-Liebhaber

Im Gerber hat ein Hafen für Genießer eröffnet. Das Café setzt auf Tee und Matcha aus China und Japan – gebrüht mit Siebträger statt Teekanne.
Von Carina Kriebernig
Was vom Jahr so übrig blieb: Bloß nex vrkomma lassa

Was vom Jahr so übrig blieb Bloß nex vrkomma lassa

Früher pflegte er, zum Jahreswechsel seinen Schreibtisch aufzuräumen. Heute mistet unser Kolumnist KNITZ an anderer Stelle aus. Das hat etwas Befreiendes.
Von KNITZ
Nahverkehr in Stuttgart: Das Schüler-Abo für Bus und Bahn wird immer teurer

Nahverkehr in Stuttgart Das Schüler-Abo für Bus und Bahn wird immer teurer

Der Preis ist in zweieinhalb Jahren um 15 Euro gestiegen. Gewerkschaft und Politik fordern Unterstützung für Azubis und städtische Mitarbeiter – wo bleiben aber Kinder und Eltern?
Von Alexander Müller
Einbrecher in Stuttgart: Mehrere Einbrüche in der Weihnachtswoche – Polizei sucht Zeugen

Einbrecher in Stuttgart Mehrere Einbrüche in der Weihnachtswoche – Polizei sucht Zeugen

In Stuttgart haben in den vergangenen Tagen Einbrecher in mehreren Häusern in verschiedenen Stadtteilen zugeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.
Von Robert Korell
Flucht in Stuttgart: Vier Männer flüchten in BMW vor Polizei – Verfolgung in der Stadt

Flucht in Stuttgart Vier Männer flüchten in BMW vor Polizei – Verfolgung in der Stadt

Am Sonntag hat die Polizei vier junge Männer in Stuttgart festgenommen, die zuvor vor einer Kontrolle geflüchtet waren. Aufgefallen waren die vier, weil ihr Auto zu schnell fuhr.
Von Robert Korell
Syrische Großfamilie: Kriminelle Großfamilie: Über eine Million Euro Haftkosten

Syrische Großfamilie Kriminelle Großfamilie: Über eine Million Euro Haftkosten

Nach der Ausreise der berüchtigten syrischen Großfamilie aus Stuttgart im Herbst hat das Justizministerium nun eine bemerkenswerte Rechnung aufgemacht.
Von Wolf-Dieter Obst
Weitere Artikel zu Stuttgart Altersdiskriminierung Start-Up Kolumne
 
 