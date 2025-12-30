Was vom Jahr so übrig blieb: Bloß nex vrkomma lassa

Die Zeit zwischen den Jahren hat KNITZ früher dazu genutzt, um auf seinem Schreibtisch Ordnung zu schaffen. Er ging all die Notizzettel durch, die dort herumlagen, mit Gedanken und Anmerkungen, die es nicht in eine Kolumne geschafft hatten. Die Aufräumarbeiten konnten dauern. Weil er seine Klaue kaum entziffern konnte.

Wenn KNITZ heute auf seinen Schreibtisch schaut, dann sieht es dort vergleichsweise ordentlich auf. Aber der Blick trügt. Das, was vom Jahr so übrig blieb, steckt in seinem Smartphone: Notizen, Sprachschnipsel, Fotos. Aber auch dort will aufgeräumt sein. Der Akt hat etwas Befreiendes. Das meiste hat sich als witzlos erwiesen, aber manches, findet KNITZ, ist zu schade, um einfach gelöscht zu werden. Willkommen bei der Kolumne „Nex vrkomma lassa“.

Altersdiskriminierung im Flieger nach Fernost

Da wäre ein Gedicht, das ihm frühmorgens beim Anblick eines Busses der Linie 81 in den Sinn kam: „Da schleicht er dahin, / KNITZ ist ganz Ohr. / Der Linienbus mit Fahrtziel Rohr. / Doch würd’ er beschleunigen, / es erklänge ein Chor: / ‚Oh Chauffeur, Du großer, / endlich fährst Du voll Rohr.‘“

Stichwort Altersdiskriminierung. Ein Mann bucht bei einem Flug nach Fernost einen Platz am Notausgang. Der ist zwar teurer, verspricht aber mehr Beinfreiheit. An Bord wird dem Mann der Platz verweigert, weil er jenseits der Sechzig ist. Menschen, die am Notausgang sitzen, wird ihm erklärt, müssten bei einer Notlandung die Tür mittels einen Hebels öffnen und den Passagieren aus dem Flieger helfen können. Ein Kraftakt, der Menschen jenseits der Sechzig nicht mehr zugetraut wird.

Die Hoffnung ruht auf Start-ups

Wäre KNITZ an der Stelle des Mannes gewesen, er hätte Rabatz gemacht. Er fährt Rad, geht in die Muckibude, nimmt Pillen gegen Bluthochdruck, fühlte sich noch nie so stark wie heute. Um das zu beweisen, hätte er den Flugkapitän zum Armdrücken oder zum Fingerhakeln herausgefordert. Wäre KNITZ unterlegen, hätte er sich wortlos auf einen der billigen Plätze verzogen.

Bei lahmender Wirtschaft liegt all unsere Hoffnung auf Start-ups. Vielleicht könnte so ein Start-up mal ein Stöffchen erfinden, auf dem KNITZ gefahrlos seinen Morgen-Cappuccino am Bett warmhalten kann.

ARD-Wetterkompetenzzentrum – was für eine Wortkreation!

Auch eine wunderhübsche Wortkreation hat es bisher – völlig unverdient – nicht in eine Kolumne geschafft. Und das, obwohl es sie angeblich bereits seit dem 1. Januar 2020 gibt. Im Öffentlich-Rechtlichen ist man dabei, die Kräfte zu bündeln. Das hat zur Erfindung des „ARD-Wetterkompetenzzentrums“ mit Sitz in Frankfurt am Main geführt.

Unsere Empfehlung für Sie TV-Doku über den Popstar Neulich nachts mit Nena Was unser Kolumnist KNITZ unter gutem Journalismus versteht. Und was ihn beim Fernsehen wach hält.

Ein Foto, das KNITZ einigermaßen sprachlos zurücklässt, soll ebenfalls noch erwähnt werden, bevor es im Orkus verschwindet. Auf einer kleinen Radrunde an den Feiertagen stößt KNITZ am Ufer der Ammer auf ein Bügelbrett. Dass auf Parkplätzen Unrat abgeladen wird, hat KNITZ schon beobachtet. Aber an einem Rad- und Spazierweg! Wer schleppt ein Bügelbrett mit und lässt es hier achtlos fallen?

Surfen Sie gut ins neue Jahr!

Seine Sprachlosigkeit teilte KNITZ auch seinen Followern auf Facebook mit. Was die Herkunft betrifft, da hat Herr G. eine tolle Idee: „Bei Temu ein Surfbrett bestellt.“

In diesem Sinne. Surfen Sie gut ins neue Jahr! Ob mit oder ohne Bügelbrett.