Die Partei des Fortschritts möchte bei der Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg mit Bürgernähe punkten. Welche Strategien sie noch verfolgt und welche Themen im Fokus stehen.
24.02.2026 - 17:30 Uhr
Wenn Baden-Württemberg am 8. März 2026 einen neuen Landtag wählt, richtet sich der Blick der Öffentlichkeit vor allem auf die etablierten politischen Kräfte. Doch jenseits von Regierungs- und Oppositionsparteien wächst das Feld der kleineren politischen Vereinigungen, die um Sichtbarkeit und Stimmenanteile kämpfen.