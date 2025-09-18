Der „Münchinger Märkt“ und der Musikverein Münchingen gehören seit Jahrzehnten zusammen. Doch die Bläser haben beschlossen: Sie veranstalten kein Herbstfest mehr. Warum?
Frank Di Marco, der seit seiner Kindheit Mitglied des Musikvereins Münchingen ist, fasst die schwierige Situation mit wenigen Worten zusammen. „Es lohnt sich für uns nicht mehr“, sagt der Euphoniumspieler, der auch den Geschäftsbereich Öffentlichkeitsarbeit verantwortet. Schweren Herzens, sagt Frank Di Marco, habe man sich im Lauf des Jahres entschieden, dass es beim „Münchinger Märkt“ kein Herbstfest mehr gibt. Wenn am Samstag im Ortskern wieder das über 300 Jahre alte Traditionsfest stattfindet, wird der Musikverein im Höneshof also weder bewirten noch spielen noch andere Musikgruppen begrüßen.