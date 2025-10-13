KI, DNA und Kameras: In Plüderhausen wird gegen Waschbären geforscht. Warum "Latrinen" dabei eine wichtige Rolle spielen.
13.10.2025 - 11:40 Uhr
Die Remstalgemeinde Plüderhausen, bisher eher bekannt für Beschaulichkeit und Blechblasmusik, ist heute Frontlinie im Kampf gegen einen maskierten Eindringling: den Waschbären. Seit März läuft dort ein ambitioniertes Forschungsprojekt, das dem Wildtiermanagement in Baden-Württemberg eine neue Richtung geben soll. Wie das Landratsamt mitteilt, wird dabei wissenschaftlich untersucht, wie, wo und wann die cleveren Kleinbären unterwegs sind – und wie man ihnen begegnen kann, ohne gleich zur Flinte greifen zu müssen.