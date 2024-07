Viele invasive Arten in Stuttgart

Die Population der Waschbären in Stuttgart nimmt immer weiter zu, es gibt allerdings auch viele andere Arten, die eigentlich hierzulande nichts verloren haben.

Iris Frey 29.07.2024 - 14:03 Uhr

In Stuttgart gibt es nicht nur immer mehr Waschbären als invasive Art. Das erklärt Klaus Lachenmaier, Biologe, Wildtierexperte beim Nabu und Jäger. Der Biologe stellt aber fest, dass es in der Landeshauptstadt nach seiner Einschätzung mehr Waschbären als Nilgänse gibt. Deshalb müsse man, da, wo es brennt, eingreifen“, so der Jäger. Denn die Zahl der Waschbären werde weiter zunehmen. Aber nicht jeder Waschbär im Garten, sei ein Problem. „Wichtig ist“, betont Lachenmaier, „diese Tiere nicht zu füttern.“