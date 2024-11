Oft kann die eigene Waschmaschine nur in Wasch- bzw. Gemeinschaftsräumen genutzt werden. Aber was kann man tun, wenn man verhindern möchte, dass jemand die eigene Waschmaschine nutzt?

Matthias Kemter 11.11.2024 - 14:20 Uhr

Wenn in der Mietwohnung kein Platz für eine Waschmaschine ist, können Mieter in der Regel auf Gemeinschaftsräume mit eigenen Strom- und Wasseranschlüssen ausweichen. So können Waschräume gemeinschaftlich genutzt werden und oft auch Strom- und Wasserkosten individuell über die Mietparteien abgerechnet werden. In solchen gemeinschaftlichen Räumen lässt sich allerdings die Nutzung der eigenen Waschmaschine oder des eigenen Trockners durch andere nicht gänzlich ausschließen. Je nach Situation haben Mieter verschiedene Möglichkeiten dies zu unterbinden.