17 Tage Feierei – und 17 Tage lang haben wir beim Cannstatter Volksfest das schönste Wasen-Outfit ausgewählt. Jetzt sind Sie an der Reihe – und können den Gesamtsieger küren.

Für viele Menschen in und um Stuttgart und weit darüber hinaus endete am Sonntag die schönste Zeit des Jahres – nämlich das Cannstatter Volksfest. Zum 178. Mal wurde auf dem Wasen gefeiert, und trotzdem wirkt das Fest frisch und modern. Das gilt auch für die Klamotten der Besucherinnen und Besucher. Galt Tracht einst als altbacken, sind Dirndl und Lederhose seit einigen Jahren voll en vogue. Und der Fantasie sind fast keine Grenzen gesetzt: Dirndl und Lederhose gehören dazu, klar, aber auch Schürze, Schärpe, Janker oder Weste werden immer beliebter, und zwar in allen Farben und Formen.

 

17 Tage lang wurde auf dem Wasen gefeiert, und jeden einzelnen davon haben wir das schönste Outfit des Tages vorgestellt. Jetzt sind Sie gefragt: Bis kommenden Sonntag, 19. Oktober, 23.30 Uhr, können Sie hier für die Gesamtsiegerin oder den Gesamtsieger abstimmen.

Und der oder die Glückliche mit den meisten Stimmen darf sich dann umso mehr auf das nächste große Fest auf dem Wasen freuen: der Hauptgewinn ist ein Tisch für 10 Personen beim Frühlingsfest im Jahr 2026.