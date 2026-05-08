Wasengaudi am Frühlingsfest Man feiert vor allem sich selbst
Partystimmung in der Almhütte Royal: Bei Florian Gauders „Wasen Gaudi“ feiern Promis und Möchtegern-Stargäste die wohl verrückteste Party des Frühlingsfests.
Partystimmung in der Almhütte Royal: Bei Florian Gauders „Wasen Gaudi“ feiern Promis und Möchtegern-Stargäste die wohl verrückteste Party des Frühlingsfests.
Bussi-Bussi, hier ein Foto, da ein gepresstes Lächeln. Wer sich jetzt noch nicht in den VIP-Bereichen der Zelte hat sehen hat lassen, dem geht langsam die Zeit aus. Das diesjährige Frühlingsfest biegt langsam auf die Zielgerade ein: Noch bis Sonntag können Besucherinnen und Besucher das bunte Treiben auf dem Wasen erleben. Besonders am Donnerstag zog es zahlreiche Feierlustige in Nina Renoldis Almhütte Royal , wo die „Wasen Gaudi“ ihr Comeback feierte.