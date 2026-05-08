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Wasengaudi am Frühlingsfest Man feiert vor allem sich selbst

Wasengaudi am Frühlingsfest: Man feiert vor allem sich selbst
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Florian Gauder hat die Party bereits zum elften Mal organisiert. Foto: Ferdinando Iannone

Partystimmung in der Almhütte Royal: Bei Florian Gauders „Wasen Gaudi“ feiern Promis und Möchtegern-Stargäste die wohl verrückteste Party des Frühlingsfests.

Bussi-Bussi, hier ein Foto, da ein gepresstes Lächeln. Wer sich jetzt noch nicht in den VIP-Bereichen der Zelte hat sehen hat lassen, dem geht langsam die Zeit aus. Das diesjährige Frühlingsfest biegt langsam auf die Zielgerade ein: Noch bis Sonntag können Besucherinnen und Besucher das bunte Treiben auf dem Wasen erleben. Besonders am Donnerstag zog es zahlreiche Feierlustige in Nina Renoldis Almhütte Royal , wo die „Wasen Gaudi“ ihr Comeback feierte.

 

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„Die Wasen Gaudi ist ein einzigartiges Party-Highlight, das für pure Lebensfreude und gemeinsames Feiern steht“, erklärt Florian Gauder, der die Party bereits zum elften Mal organisiert. „Die Wasen Gaudi ist einzigartig, weil sie am Volksfest und am Frühlingsfest stattfindet“, so der Degerlocher Bauunternehmer. Das Motto des Abends: Crazy. Die Stimmung in der Almhütte war am Donnerstagabend entsprechend ausgelassen.

Das Publikum war angetan von Florian Gauders Fotowand. Foto: Ferdinando Iannone

Auf dem Programm standen unter anderem ein Nagelhämmern, ein Shake-Schemel und natürlich die Hauptattraktion: die prominenten Gäste. Ob Kult-Vermieter, Angermaier-Chef Dr. Axel Munz oder Stuttgarter Verleger und Magazin-Herausgeber – sie alle kamen, um mit Florian Gauder für Fotos zu posieren und einen fast echten DfB-Pokal herumzureichen. Man feiert vor allem sich selbst.

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Nach Angaben der Veranstalter wurden bislang rund eine Million Besucher gezählt. Damit bewege sich das Frühlingsfest nahezu auf dem Niveau des Vorjahres, erklärte eine Sprecherin der Veranstaltungsgesellschaft in.stuttgart. Ursprünglich war man in einer vorsichtigen Prognose von etwa 1,5 Millionen Gästen ausgegangen. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Wasen mit 2,2 Millionen Besucherinnen und Besuchern einen Rekordwert.

Das 86. Stuttgarter Frühlingsfest wurde am 18. April eröffnet und läuft noch bis zum 10. Mai. Laut Veranstaltern handelt es sich um das größte Frühlingsfest Europas. Auf dem Wasen am Neckar präsentieren sich mehr als 200 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute.

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