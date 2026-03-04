Nach dem von US-Präsident Trump befohlenen Großangriff auf den Iran ringt Washington um die Kontrolle über den Militäreinsatz. Eine Kriegsbefugnisresolution soll Trumps Macht begrenzen.
US-Präsident Donald Trump hat am Samstag einen Großangriff auf den Iran befohlen. Laut US-Verfassung (Artikel eins Absatz acht) hat eigentlich der Kongress "die Befugnis (...), Krieg zu erklären". Mit einer sogenannten Kriegsbefugnisresolution (War Powers Resolution) wollen die oppositionellen Demokraten und einige Republikaner Trump nun Grenzen ziehen. Diese stand am Mittwoch im Senat und am Donnerstag im Repräsentantenhaus zur Abstimmung.