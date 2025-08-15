 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Kultur

  4. Der Herr aller Ränge

Washington: Kennedy-Center Der Herr aller Ränge

Washington: Kennedy-Center: Der Herr aller Ränge
1
US-Präsident Donald Trump verkündete am Mittwoch im Kennedy-Center die diesjährigen Kulturpreisträger – von ihm persönlich ausgewählt. Foto: Andrew Harnik/AFP

Donald Trump baut das Washingtoner Kennedy-Center zu seinem persönlichen Showtheater um: Er cancelt Drag-Shows, wählt rechte Preisträger aus und moderiert die Galaveranstaltung.

Angeblich hat er sich mit Händen und Füßen gewehrt. „Ich wollte es nicht machen“, behauptet er. Doch seine Mitarbeiter hätten ihn bedrängt: „Sir, Sie bekommen viel höhere Einschaltquoten!“ Seine Stabschefin flehte: „Bitte!“ Am Ende hat sich der 79-Jährige dann breitschlagen lassen: „Okay, ich mach’s!“

 

So jedenfalls schildert Donald Trump den Ablauf. Also wählt der Präsident der USA in diesem Jahr nicht nur erstmals die Preisträger der Kennedy-Center-Honors aus. Der einstige Reality-TV-Star wird auch die Verleihung der traditionsreichen Kultur-Auszeichnung im Rahmen einer Galaveranstaltung, die einst von dem Komponisten Leonard Bernstein und dem legendären Nachrichten-Anchor Walter Cronkite geleitet wurde, persönlich moderieren.

Umwandlung in Trump’sches Privat-Theater

Die Verwandlung des 50 Jahre alten Top-Events der Washingtoner Gesellschaft in eine Trump-Show ist Teil eines besonderen Kulturkampfes, den das „Wall Street Journal“ in Anlehnung an den englischen Staatsstreich-Begriff einen „coup de théâtre“ nannte: Mit rücksichtsloser Härte hat Trump das Kennedy-Center, die einst angesehenste Kulturinstitution der amerikanischen Hauptstadt, ihrer Unabhängigkeit beraubt und quasi zu seinem Privat-Theater gemacht. Dass republikanische Abgeordnete inzwischen die Umbenennung in „Trump-Center“ fordern, klingt nur folgerichtig.

Das gewaltige Kulturzentrum am Potomac-Fluss mit einem Theater, einer Opernhalle und einem Konzertsaal steht wie die renommierten Smithsonian-Museen entlang der National Mall im Zentrum einer Säuberungswelle, die alles, was nicht in das rechte Weltbild des Präsidenten passt, beseitigen soll. Trump hat die Demokraten aus dem Verwaltungsrat des Kulturzentrums geworfen und sämtliche Drag-Shows und Veranstaltungen mit LGBTQ-Bezug vom Programm gestrichen. Als Aufseher der Institution setzte er Richard Grenell ein, der in seiner Zeit als Botschafter in Deutschland eher durch markige Ansagen als durch künstlerischen Feinsinn auffiel. Der engagierte „christliche“ Künstler organisierte eine Vorführung des Jesus-Films „The King of the Kings“ mit kostenlosem Popcorn.

Unsere Empfehlung für Sie

Doppelhaushalt 2026/27: Kein Sparpotenzial: Freie Kulturschaffende fürchten um ihre Existenz

Doppelhaushalt 2026/27 Kein Sparpotenzial: Freie Kulturschaffende fürchten um ihre Existenz

Sich in Ruhe einen Überblick verschaffen? So war der Plan. Doch für das neue Geschäftsführer-Duo der freien Tanz- und Theaterszene geht es gleich zum Start um alles.

Am Mittwoch nun stand Trump im Foyer des Kennedy-Centers, wo Besucher neuerdings von vier Porträtfotos des Präsidenten und des Vizepräsidenten samt Ehefrauen begrüßt werden, und lobte vor laufenden Kameras sich selbst. Im Gazastreifen tobt ein gnadenloser Krieg, der schicksalhafte Ukraine-Gipfel mit Kremlherrscher Wladimir Putin steht unmittelbar bevor. Doch der amerikanische Präsident nahm sich geschlagene zweieinhalb Stunden Zeit, um das Gebäude zu inspizieren, das er umbauen und möglicherweise um eine Marina mit Bootsanlegestegen für betuchte Besucher erweitern will.

Viele Vorschläge zu „woke“

„In den wenigen Monaten, seit ich Vorsitzender des Verwaltungsrats des Kennedy-Center geworden bin, haben wir den kompletten Niedergang dieser geschätzten Institution aufgehalten“, behauptete er. Tatsächlich boykottieren inzwischen viele liberale Bürger den marmornen Trump-Tempel. In seiner ersten Amtszeit war Trump den jährlichen Kennedy-Center-Honors noch ferngeblieben. Nun brüstet er sich, die Auswahl der Preisträger persönlich vorgenommen zu haben. Mehrere Vorschläge habe er aussortiert: „Sie waren zu woke.“

In den vergangenen Jahren waren die Folk-Legende Joan Baez, der Schauspieler George Clooney und die Opernsängerin Renee Fleming ausgezeichnet worden. Die diesjährigen Preisträger – der Sänger Michael Crawford, der in den 1980er und 1990er Jahren die Titelrolle des Musicals „Phantom der Oper“ gesungen hatte, die Hardrockband Kiss, die 81-jährige Ex-Disco-Queen Gloria Gaynor und der „Rocky“-Actiondarsteller Sylvester Stallone – spiegeln den simplen Retro-Geschmack des Allein-Jurors. Einen Vertreter der klassischen Musik sucht man vergeblich.

Trump als nächster Preisträger?

Zu „woke“ sind Trump derweil auch viele Ausstellungen in den weltberühmten Smithsonian-Museen. Schon im März hatte der Präsident in einem Dekret zur „Wiederherstellung der Wahrheit und Reinheit der amerikanischen Geschichte“ die Entfernung aller „spaltenden oder parteiischen Narrative“ verlangt, die Diskriminierungen aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht oder sexueller Orientierung thematisieren. Kurz darauf feuerte der Präsident die langjährige Leiterin der National Portrait Gallery, Kim Sajet, und trieb den schwarzen Leiter des African American Museum, Kevin Young, zum Rücktritt. Das National History Museum entfernte vorsichtshalber eine Schautafel, die die Amtsenthebungsverfahren gegen Trump thematisierte.

Während sich der Möchtegernautokrat am Mittwoch im Kennedy-Center feiern ließ, kündigte seine Regierung offiziell die Überprüfung aller Smithsonian-Museen auf unliebsame Darstellungen an. Konzepte und Kataloge für geplante Ausstellungen müssen nun dem Weißen Haus vorab vorgelegt werden. Unabhängige Beobachter warnen vor einer kulturellen Gleichschaltung. Vor diesem Hintergrund klingt Trumps Ausblick auf die Kennedy-Center-Awards 2026 gar nicht lustig: „Vielleicht werde ich im nächsten Jahr Donald Trump auszeichnen.“

Weitere Themen

Italien: In der Via Pietro residiert Mailands Matriarchat

Italien In der Via Pietro residiert Mailands Matriarchat

Vor 50 Jahren wurde die erste Frauenbuchhandlung Italiens gegründet. Bis heute hält die Libreria Delle Donne die feministischen Ideen ihrer Gründerinnen lebendig.
Von Almut Siefert
Vor dem AC/DC-Konzert in Karlsruhe: Der Sänger Brian Johnson ist ein Glücksfall für AC/DC!

Vor dem AC/DC-Konzert in Karlsruhe Der Sänger Brian Johnson ist ein Glücksfall für AC/DC!

Brian Johnson hat mit seinem soliden Gesang der Band AC/DC endlos scheinende Reproduzierbarkeit geschenkt. Manche Fans halten den Sänger aber für einen unvollständigen Ersatzmann.
Von Michael Werner
Schwarzwald-Kultserie: „Fallers“-Urgestein Wolfgang Hepp hört auf

Schwarzwald-Kultserie „Fallers“-Urgestein Wolfgang Hepp hört auf

Wolfgang Hepp verlässt nach mehr als 30 Jahren die Schwarzwald-Kultserie „Die Fallers“. In Folge 1299 ist er zum letzten Mal als Hermann Faller zu sehen.
„Das Kanu des Manitu“ im Kino: „Sagen’s bitte nicht Indianer!“ Was taugt die Fortsetzung von Bullys Kultfilm?

„Das Kanu des Manitu“ im Kino „Sagen’s bitte nicht Indianer!“ Was taugt die Fortsetzung von Bullys Kultfilm?

Abahachi und Ranger reiten in „Das Kanu des Manitu“ wieder durchs Kino. Aber ist die Fortsetzung von Bully Herbigs „Der Schuh des Manitu“ auch politisch korrekt genug für 2025?
Von Gunther Reinhardt
Jugendbuchtipp: „Erebos 3“: Ursula Poznanski wirft das übermächtige Computerspiel wieder an

Jugendbuchtipp „Erebos 3“: Ursula Poznanski wirft das übermächtige Computerspiel wieder an

Die Jugendbuchautorin Ursula Poznanski setzt ihren erfolgreichsten Thriller mit einem dritten Band fort. Lohnt die Lektüre von „Erebos 3“?
Von Andrea Kachelrieß
Buchtipp: „Heimat“: Wie wird man zur Tradwife? Geschichte einer Radikalisierung

Buchtipp: „Heimat“ Wie wird man zur Tradwife? Geschichte einer Radikalisierung

Hannah Lühmann erzählt in ihrem frappierenden Roman „Heimat“ von der großen Versuchung der Regression.
Von Stefan Kister
„Alien: Earth“ bei Disney+: So gut! So gruselig! Darum sollten Sie die neue „Alien“-Serie schauen

„Alien: Earth“ bei Disney+ So gut! So gruselig! Darum sollten Sie die neue „Alien“-Serie schauen

Gibt es nicht schon genug Ableger zu Ridley Scotts Sci-Fi-Schocker „Alien“ aus dem Jahr 1979? Nein! Und die Serie „Alien: Earth“ bei Disney+ kann es beweisen.
Von Gunther Reinhardt
Großkonzert der Mandoki Soulmates: Freigeists Reise von Budapest nach Gerlingen und zurück

Großkonzert der Mandoki Soulmates Freigeists Reise von Budapest nach Gerlingen und zurück

Leslie Mandoki ist vor 50 Jahren aus Ungarn geflüchtet. Am 21. August feiert das frühere Mitglied der Band Dschinghis Khan das Fluchtjubiläum mit einem Konzert in seiner Geburtsstadt.
Von Michael Werner
Taylor Momsen (l.) mit ihrer Band The Pretty Reckless.

The Pretty Reckless Das ist die Vorband für AC/DC in Karlsruhe

Bevor AC/DC in Karlsruhe die Bühne betritt, sorgt „The Pretty Reckless“ für den Auftakt – mit einer Mischung aus Hardrock, Grunge und Blues.
Von Katrin Jokic
Depeche Mode: M: Film zur Memento-Mori-Tour kommt in die Kinos

Depeche Mode: M Film zur Memento-Mori-Tour kommt in die Kinos

Die Elektro-Rock-Band Depeche Mode veröffentlicht einen Film zu ihrer vergangenen Memento-Mori-Tour. Aber es geht um mehr als nur um einen Konzertmitschnitt.
Von Lukas Jenkner
Weitere Artikel zu Donald Trump Washington
 