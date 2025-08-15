Washington: Kennedy-Center Der Herr aller Ränge
Donald Trump baut das Washingtoner Kennedy-Center zu seinem persönlichen Showtheater um: Er cancelt Drag-Shows, wählt rechte Preisträger aus und moderiert die Galaveranstaltung.
Angeblich hat er sich mit Händen und Füßen gewehrt. „Ich wollte es nicht machen“, behauptet er. Doch seine Mitarbeiter hätten ihn bedrängt: „Sir, Sie bekommen viel höhere Einschaltquoten!“ Seine Stabschefin flehte: „Bitte!“ Am Ende hat sich der 79-Jährige dann breitschlagen lassen: „Okay, ich mach’s!“