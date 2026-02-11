Israels Regierungschef und der US-Präsident haben sich getroffen, um über den Konflikt mit dem Iran zu sprechen. Trump lässt danach durchblicken, welche Linie er vorgelegt hat.

red/dpa 11.02.2026 - 21:14 Uhr

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Worten bei seinem Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu klargemacht, dass er im Iran-Konflikt weiter auf Verhandlungen setzt. Er habe darauf bestanden, dass die Gespräche mit dem Iran weitergeführt werden, um herauszufinden, ob ein Abkommen zustande kommen kann, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Wenn ja, wäre das die von ihm bevorzugte Option.