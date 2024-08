USA wollen wieder Offensivwaffen an Saudi-Arabien liefern

Die USA wollen künftig wieder offensiv einsetzbare Waffen an Saudi-Arabien liefern. Nach einem Lieferstopp wegen des militärischen Vorgehens Saudi-Arabiens im Nachbarland Jemen gelte es nun, die Beziehungen wieder zu stärken.

red/AFP 12.08.2024 - 22:37 Uhr

Die USA wollen künftig wieder offensiv einsetzbare Waffen an Saudi-Arabien liefern. Die Waffenlieferungen aus den USA an das Königreich im Nahen Osten sollen „zur regulären Ordnung mit angemessener Ankündigung und Anhörung im Kongress“ zurückkehren, wie ein Sprecher des US-Außenministeriums am Montag mitteilte. Nach einem Lieferstopp wegen des militärischen Vorgehens Saudi-Arabiens im Nachbarland Jemen gelte es nun, die Beziehungen wieder zu stärken.