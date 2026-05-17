Wasserball–2. Bundesliga: Jetzt ist die Bundesliga beim SSV Esslingen Thema

Bundesliga? Was vor einigen Wochen noch in weiter Ferne und auch keinen Gedanken wert war, ist für die Wasserballer des SSV Esslingen nun plötzlich sehr nah. Durch den überraschenden Sieg im Halbinal-Duell der 2. Bundesliga gegen den Düsseldorfer SC stehen die Esslinger im Finale gegen den SV Krefeld. Der Sieger steigt direkt auf, der Verlierer hat eine weitere Chance in der Relegation. Und Vorstandsmitglied Ulrich Spiegel und der neue Leistungssportchef Miklos Barothy sagen: „Warum nicht?“ Nach der knappen 16:18-Niederlage im Halbfinal-Hinspiel zeigten die Esslinger im Rückspiel zur Freibaderöffnung gegen die Düsseldorfer eine konzentrierte Leistung und setzten sich verdient mit 17:12 (4:1, 3:4, 4:2, 6:5) durch.