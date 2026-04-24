Wasserball – 2. Bundesliga: SSV Esslingen auf dem Sprung ins Halbfinale

„Es ist noch nichts entschieden“

„Es wird nicht einfach werden, denn fünf Tore kann man aufholen – und entschieden ist noch nichts. Wir haben in der Vorrunde in Uerdingen im Fünfmeterschießen verloren und sind daher gewarnt. Es steht viel auf dem Spiel, egal ob es um den Klassenverbleib oder die Top-Vier-Plätze geht“, betonte SSVE-Coach Michel Denneler. Die Esslinger dominierten die Uerdinger im Hinspiel lange Zeit und führten nach dem dritten Viertel bereits mit 16:10. Im letzten Spielabschnitt schlichen sich bei den SSVE-Spielern jedoch laut Denneler „Konzentrationsschwächen ein“, die das Team noch einmal in die Bredouille brachten. „Das haben wir thematisiert und es darf uns so nicht mehr passieren“, sagte Denneler, der aber personell aus dem Vollen schöpfen kann: Athanasios Papadopoulos und Robert Seifert stehen wieder zur Verfügung. „Wir müssen einfach dieselbe Leistung wie zuletzt abrufen. Die Voraussetzungen dafür sind gut“, sagte der Coach.