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  6. SSV Esslingen auf dem Sprung ins Halbfinale

Wasserball – 2. Bundesliga SSV Esslingen auf dem Sprung ins Halbfinale

Wasserball – 2. Bundesliga: SSV Esslingen auf dem Sprung ins Halbfinale
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Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen wollen ins Halbfinale der Finalrunde der Playoffs einziehen. Foto: oh

Die Zweitliga-Wasserballer des SSVE gehen mit fünf Toren Vorsprung in das Viertelfinal-Playoff-Rückspiel.

Reporter: Robin Kern (rob)

Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen verschafften sich durch den 22:17-Sieg im Playoff-Hinspiel des Viertelfinales der Finalrunde gegen den Uerdinger SV 08 im Sportbad Neckarpark zuletzt eine gute Ausgangslage. Diesen Vorsprung gilt es nun für die Esslinger am Samstag (18 Uhr) im Vereinsbad der Uerdinger zu verteidigen – und in das Halbfinale einzuziehen.

 

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„Es ist noch nichts entschieden“

„Es wird nicht einfach werden, denn fünf Tore kann man aufholen – und entschieden ist noch nichts. Wir haben in der Vorrunde in Uerdingen im Fünfmeterschießen verloren und sind daher gewarnt. Es steht viel auf dem Spiel, egal ob es um den Klassenverbleib oder die Top-Vier-Plätze geht“, betonte SSVE-Coach Michel Denneler. Die Esslinger dominierten die Uerdinger im Hinspiel lange Zeit und führten nach dem dritten Viertel bereits mit 16:10. Im letzten Spielabschnitt schlichen sich bei den SSVE-Spielern jedoch laut Denneler „Konzentrationsschwächen ein“, die das Team noch einmal in die Bredouille brachten. „Das haben wir thematisiert und es darf uns so nicht mehr passieren“, sagte Denneler, der aber personell aus dem Vollen schöpfen kann: Athanasios Papadopoulos und Robert Seifert stehen wieder zur Verfügung. „Wir müssen einfach dieselbe Leistung wie zuletzt abrufen. Die Voraussetzungen dafür sind gut“, sagte der Coach.

Einzug ins Halbfinale soll her

Das SSVE-Team reist am Samstagmorgen gemeinsam mit dem Mannschaftsbus nach Uerdingen. „Es wird eine warme, etwa fünfstündige Hinfahrt, auf der wir uns noch einmal einstimmen“, sagte Denneler. Das Ziel ist klar: Mit einem Sieg wollen die Esslinger den Einzug ins Halbfinale perfekt machen und anschließend mit einem Erfolgserlebnis nach Esslingen zurückkehren.

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