Wasserball – 2. Bundesliga SSV Esslingen auf dem Sprung ins Halbfinale
Die Zweitliga-Wasserballer des SSVE gehen mit fünf Toren Vorsprung in das Viertelfinal-Playoff-Rückspiel.
Die Zweitliga-Wasserballer des SSVE gehen mit fünf Toren Vorsprung in das Viertelfinal-Playoff-Rückspiel.
Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen verschafften sich durch den 22:17-Sieg im Playoff-Hinspiel des Viertelfinales der Finalrunde gegen den Uerdinger SV 08 im Sportbad Neckarpark zuletzt eine gute Ausgangslage. Diesen Vorsprung gilt es nun für die Esslinger am Samstag (18 Uhr) im Vereinsbad der Uerdinger zu verteidigen – und in das Halbfinale einzuziehen.