Wasserball – 2. Bundesliga SSV Esslingen erreicht das Minimalziel
Der SSVE setzt sich im Viertelfinale gegen den Uerdinger SV 08 durch.
Der SSVE setzt sich im Viertelfinale gegen den Uerdinger SV 08 durch.
„Wenn es drauf ankommt, sind wir da“, sagte Michel Denneler und man hörte ihm die Freude an. Die von Denneler trainierten Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen haben das Halbfinale erreicht. Nach dem 22:17-Sieg im Hinspiel gewannen sie auch das Viertelfinal-Rückspiel beim Uerdinger SV 08 mit 19:16 (4:4, 3:3, 5:3, 7:6). Das bedeutet, dass die Esslinger ihr „Minimalziel“ (Denneler), den Klassenverbleib, erreicht haben. Im Halbfinale geht es nun in knapp zwei Wochen, ebenfalls mit Hin- und Rückspiel, gegen den Düsseldorfer SC. Die genauen Termine stehen noch nicht fest.