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  6. SSV Esslingen erreicht das Minimalziel

Wasserball – 2. Bundesliga SSV Esslingen erreicht das Minimalziel

Wasserball – 2. Bundesliga: SSV Esslingen erreicht das Minimalziel
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Benedek Szöke ist mit sechs Treffern der erfolgreichste Torschütze. Foto: Michael Treutner

Der SSVE setzt sich im Viertelfinale gegen den Uerdinger SV 08 durch.

„Wenn es drauf ankommt, sind wir da“, sagte Michel Denneler und man hörte ihm die Freude an. Die von Denneler trainierten Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen haben das Halbfinale erreicht. Nach dem 22:17-Sieg im Hinspiel gewannen sie auch das Viertelfinal-Rückspiel beim Uerdinger SV 08 mit 19:16 (4:4, 3:3, 5:3, 7:6). Das bedeutet, dass die Esslinger ihr „Minimalziel“ (Denneler), den Klassenverbleib, erreicht haben. Im Halbfinale geht es nun in knapp zwei Wochen, ebenfalls mit Hin- und Rückspiel, gegen den Düsseldorfer SC. Die genauen Termine stehen noch nicht fest.

 

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„Es war richtig, richtig gut. Ich bin sehr, sehr stolz und zufrieden, wie die Jungs das gemeistert haben“, kam Denneler gar nicht aus dem Schwärmen heraus. Er lobte den Auftritt von Torhüter Adrian Hausmann über die Abwehr bis zu den sicheren Torschützen. Die ersten beiden Viertel waren sehr ausgeglichen – was angesichts des Hinspielerfolges schon mal gut für die Esslinger waren. Das vierte Viertel entschied der SSVE dann mit 5:3 für sich, damit war die Vorentscheidung in dem Duell gefallen.

Erreichen die Esslinger in den Spielen gegen die Düsseldorfer, gegen die sie allerdings beide Hauptrundenspiele verloren haben, das Finale, haben sie sogar die Chance auf den Aufstieg in die Bundesliga. Der erste steigt direkt auf, das unterlegene Team des Finales geht in die Relegation. Die Verlierer der Halbfinalduelle spielen noch Platz drei aus.

SSV Esslingen: Hausmann, Bobrovskyi; Szöke (6), Friedrich, Finkes, Dzaja (5), Petikis (4), Robin Rehm (2), Simon Rehm, Keresztes (1), Papadopoulos, Nèmeth (1), Seifert, Ada.

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