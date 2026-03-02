 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. SSV Esslingen verliert beim Tabellenführer

Wasserball – 2. Bundesliga SSV Esslingen verliert beim Tabellenführer

Wasserball – 2. Bundesliga: SSV Esslingen verliert beim Tabellenführer
1
Die Esslinger Wasserballer lagen beim Tabellenführer schnell zurück. Foto:  

Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen verlieren beim Spitzenreiter Düsseldorfer SC mit 13:18.

Michel Denneler war ein bisschen hin- und hergerissen. „Gegen den Tabellenführer darf man verlieren, mit fünf Toren ist das in Ordnung“, sagte der Trainer des Wasserball-Zweitligisten SSV Esslingen nach der 13:18 (2:4, 3:6, 4:5, 4:3)-Niederlage beim Düsseldorfer SC. Er sah „gute Phasen“ der Mannschaft – hätte sich davon aber mehr beziehungsweise längere gewünscht.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Erfolg im Wasserball: Die U 18 des SSV Esslingen ist Pokalsieger

Erfolg im Wasserball Die U 18 des SSV Esslingen ist Pokalsieger

Der Esslinger Nachwuchs setzt sich beim Turnier in Hamburg durch.

SSVE-Coach Denneler musste „ein bisschen Rauch reinlassen“

Die Esslinger lagen schnell mit 0:4 zurück – was Denneler gar nicht gefiel. „Dann musste ich ein bisschen den Rauch reinlassen, das hat Früchte getragen“, erklärte der Coach. Der SSVE kam auf 3:4 heran, ließ dann aber genauso schnell wieder nach. Die Düsseldorfer führten später wieder mit 11:5 – und wieder kämpften sich die Esslinger heran, diesmal auf 8:11.

„Am Ende hat man aber doch gesehen, dass es einen Unterschied macht, wenn man eine lange Auswärtsfahrt hat, wir waren dann doch müde“, erklärte Denneler, „außerdem hat man gesehen, dass die Düsseldorfer eine gute Mannschaft sind, sie stehen nicht zu unrecht oben.“

SSV Esslingen: Bobrovskyi, Hausmann; Szöke (4), Mokos, Finkes (3), Dzaja (1), Simic, Robin Rehm (2), Simon Rehm (1), Keresztes (1), Papadopoulos, Nèmeth, Seifert, Abrahamian (1).

Weitere Themen

Wasserball – 2. Bundesliga: SSV Esslingen verliert beim Tabellenführer

Wasserball – 2. Bundesliga SSV Esslingen verliert beim Tabellenführer

Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen verlieren beim Spitzenreiter Düsseldorfer SC mit 13:18.
Von sip
Fußball – Kreisliga B: Baltmannsweiler verliert die Tabellenführung

Fußball – Kreisliga B Baltmannsweiler verliert die Tabellenführung

Im kampfbetonten Spitzenduell der Fußball-Kreisliga B besiegt der TSVW Esslingen den TSV Baltmannsweiler mit 4:2 und steht jetzt vorne.
Von Horst Reutter
Handball – Verbandsliga: Neuhausen liegt zur Pause vorne

Handball – Verbandsliga Neuhausen liegt zur Pause vorne

Die TSV-Frauen verlieren in Neckartenzlingen, Heli setzt sich in Oppenweiler durch.
Von sip
Fußball – Kreisliga A: Elfer verwandelt, Elfer gehalten: Sieg ASV

Fußball – Kreisliga A Elfer verwandelt, Elfer gehalten: Sieg ASV

Der ASV Aichwald startet in der Kreisliga A mit einem 2:0-Sieg bei der TSG Esslingen und kommt damit nach der Winterpause optimal aus den Startlöchern.
Von Steffen Wahr
Handball – Landesliga: TSV Neuhausen II: „Vielleicht tut uns das auch mal ganz gut“

Handball – Landesliga TSV Neuhausen II: „Vielleicht tut uns das auch mal ganz gut“

Die Landesliga-Handballer des TSV Köngen bringen dem Spitzenreiter TSV Neuhausen II beim 34:27 die erste Schlappe seit rund eineinhalb Jahren bei.
Von Kerstin Dannath
Fußball – Zusammenfassung: Die Kreisliga A bleibt eine Wundertüte

Fußball – Zusammenfassung Die Kreisliga A bleibt eine Wundertüte

Denkendorf siegt in der Bezirksliga souverän. Wernau verteidigt in der Kreisliga A die Tabellenführung. TSVW gewinnt das Spitzenspiel in der B 1.
Von Franz-Rudolf Büttner
Fußball – Verbandsliga: FCE: Die Defensive ist das Problem

Fußball – Verbandsliga FCE: Die Defensive ist das Problem

Fußball-Verbandsligist FC Esslingen verliert gegen Tabellenführer Young Bouys Reutlingen deutlich mit 2:6, ist in der Offensive aber verbessert.
Von sip
Handball – Verbandsliga: TSV Deizisau: das nächste Unentschieden im Spitzenspiel

Handball – Verbandsliga TSV Deizisau: das nächste Unentschieden im Spitzenspiel

Der TSV Deizisau spielt bei der SG Hofen/Hüttlingen 29:29. Das Team Esslingen kassiert beim Spitzenreiter eine Klatsche.
Von sip
Handball – Regionalliga: TVP kommt unter die Räder

Handball – Regionalliga TVP kommt unter die Räder

Der Plochinger Handball-Regionalligist verliert beim TSV Weinsberg mit 28:48.
Von sip
Handball – Regionalliga: Foege dreht auf, die HSG Ostfildern siegt

Handball – Regionalliga Foege dreht auf, die HSG Ostfildern siegt

Handball-Regionalligist HSG Ostfildern setzt beim 36:35-Erfolg gegen den TSB Schwäbisch Gmünd ein Ausrufezeichen.
Von sip
Weitere Artikel zu Wasserball
 
 