Wasserball – 2. Bundesliga SSV Esslingen verliert beim Tabellenführer
Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen verlieren beim Spitzenreiter Düsseldorfer SC mit 13:18.
Michel Denneler war ein bisschen hin- und hergerissen. „Gegen den Tabellenführer darf man verlieren, mit fünf Toren ist das in Ordnung“, sagte der Trainer des Wasserball-Zweitligisten SSV Esslingen nach der 13:18 (2:4, 3:6, 4:5, 4:3)-Niederlage beim Düsseldorfer SC. Er sah „gute Phasen“ der Mannschaft – hätte sich davon aber mehr beziehungsweise längere gewünscht.