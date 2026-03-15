Wasserball – 2. Bundesliga SSV Esslingen zeigt eine solide Leistung
Wasserball-Zweitligist SSV Esslingen lässt im Spiel gegen den SVV Plauen nicht nach und gewinnt deshalb verdient mit 21:19.
Wasserball-Zweitligist SSV Esslingen lässt im Spiel gegen den SVV Plauen nicht nach und gewinnt deshalb verdient mit 21:19.
Man muss auch mal Glück haben. So sehr Michel Denneler auch gestikulierte, sein Ansinnen, eine Auszeit zu nehmen, wurde nicht gesehen. Auch die Spieler bekamen es nicht mit und statt zum Beckenrand zu schwimmen und sich frische Anweisungen abzuholen versenkte Benedek Szöke den Ball zum 14:13 im Tor – zum 14:13 für die Wasserballer des SSV Esslingen, die die Partie gegen den SVV Plauen am Ende knappe, aber verdient mit 21:19 (3:4, 7:6, 6:4, 5:5) gewannen. Vor dem letzten Normalrundenspiel beim Uerdinger SV 08 am kommenden Samstag steht der SSVE auf Platz fünf. Anschließend geht es in die Playoffs, in denen die Esslinger die Saison „positiv abschließen“ wollen, wie Denneler erklärt.