Wasserball – 2. Bundesliga SSVE-Männer gehen mit „Bauchschmerzen“ in die Playoffs
Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen empfangen im Hinspiel des Play-off-Viertelfinales den Uerdinger SV.
Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen empfangen im Hinspiel des Play-off-Viertelfinales den Uerdinger SV.
Nach einer dreiwöchigen Pause springen die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen am Samstag (17 Uhr) wieder ins Wasser, denn für die Esslinger steht das Viertelfinalhinspiel der Finalrunde gegen den Uerdinger SV im Sportbad Neckarpark bevor.