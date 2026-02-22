 
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. SSVE-Wasserballer bewahren einen kühlen Kopf

Wasserball – 2. Bundesliga: SSVE-Wasserballer bewahren einen kühlen Kopf

Wasserball – 2. Bundesliga: SSVE-Wasserballer bewahren einen kühlen Kopf
1
Esslingens Wasserballer Benedek Szöke avanciert mit seinen drei Treffern gegen Würzburg zum Matchwinner. Foto: Rudel/Jens Lommel

Die Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen gewinnen das Heimspiel gegen den Vorletzten SV Würzburg mit 15:13 – und springen auf Rang fünf.

Es wurde gejubelt und die Zuschauer im Sportbad Neckarpark beklatschten den 15:13 (4:2, 4:3, 3:1, 4:7)-Sieg der Zweitliga-Wasserballer des SSV Esslingen gegen den Vorletzten SV Würzburg. Und es war ein wichtiger Erfolg, denn so sprangen die Esslinger mit 15 Punkten auf Rang fünf und hielten den Anschluss an das obere Drittel. „Hätten wir nicht gepunktet, dann wäre die Situation kritisch gewesen. Unser Ziel ist es nun, bis zu den Play-offs unser Level zu steigern“, betonte SSVE-Coach Michel Denneler.

 

Weitere Artikel zu Wasserball
 
 