Wasserball – Bundesliga Ein Wasserballtag im Sportbad

Wasserball – Bundesliga: Ein Wasserballtag im Sportbad
1
Foto: oh

Am Samstag spielen die Frauen und Männer des SSV Esslingen und anschließend noch der SV Cannstatt.

Wasserball-Fans kommen am Samstag im Stuttgarter Sportbad Neckarpark sowas von auf ihre Kosten: Um 14 Uhr spielen die Bundesliga-Frauen des SSV Esslingen gegen den Uerdinger SV 08, anschließend um 16 Uhr sind die SSVE-Zweitligamänner gegen den SVV Plauen dran – und wer dann noch bleibt, kann sich Bundesligist SV Cannstatt um 18 Uhr im Spiel gegen die SG Neukölln anschauen. Für die Esslinger Frauen war es das noch nicht: Am Sonntag (15 Uhr) steigen sie beim SV Blau-Weiß Bochum ins Wasser.

 

Mit den Uerdingerinnen verbinden die SSVE-Frauen unterschiedliche Erfahrungen: Das Hinspiel haben sie gewonnen, zuletzt im Pokal aber verloren. „Das wird recht spannend. Wir wissen nicht, was uns erwartet“, sagt Teammanagerin Iris Schneider. Bei den Bochumerinnen, die sich gerade nach einem Zerwürfnis mit großen Teilen des Teams von Trainer Evangelos Charachles getrennt haben, wird es dagegen sehr schwer.

Esslingens Männer-Trainer Michael Denneler freut sich auf den „Wasserballtag im Sportbad“. Gegner Plauen sei „eine sehr fitte Mannschaft, die uns vor Herausforderungen stellen wird“. Dennoch ist er guter Dinge: „Wir werden mit unserer Qualität dagegenhalten.“ Seit der 10:20-Klatsche im Hinspiel – noch nicht unter seiner Regie – habe sich das Team weiterentwickelt.

