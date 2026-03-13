Wasserball – Bundesliga Ein Wasserballtag im Sportbad
Am Samstag spielen die Frauen und Männer des SSV Esslingen und anschließend noch der SV Cannstatt.
Am Samstag spielen die Frauen und Männer des SSV Esslingen und anschließend noch der SV Cannstatt.
Wasserball-Fans kommen am Samstag im Stuttgarter Sportbad Neckarpark sowas von auf ihre Kosten: Um 14 Uhr spielen die Bundesliga-Frauen des SSV Esslingen gegen den Uerdinger SV 08, anschließend um 16 Uhr sind die SSVE-Zweitligamänner gegen den SVV Plauen dran – und wer dann noch bleibt, kann sich Bundesligist SV Cannstatt um 18 Uhr im Spiel gegen die SG Neukölln anschauen. Für die Esslinger Frauen war es das noch nicht: Am Sonntag (15 Uhr) steigen sie beim SV Blau-Weiß Bochum ins Wasser.