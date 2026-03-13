Wasserball – Bundesliga: Ein Wasserballtag im Sportbad

Am Samstag spielen die Frauen und Männer des SSV Esslingen und anschließend noch der SV Cannstatt.

Wasserball-Fans kommen am Samstag im Stuttgarter Sportbad Neckarpark sowas von auf ihre Kosten: Um 14 Uhr spielen die Bundesliga-Frauen des SSV Esslingen gegen den Uerdinger SV 08, anschließend um 16 Uhr sind die SSVE-Zweitligamänner gegen den SVV Plauen dran – und wer dann noch bleibt, kann sich Bundesligist SV Cannstatt um 18 Uhr im Spiel gegen die SG Neukölln anschauen. Für die Esslinger Frauen war es das noch nicht: Am Sonntag (15 Uhr) steigen sie beim SV Blau-Weiß Bochum ins Wasser.