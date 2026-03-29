Wasserball – Bundesliga: Erfolgreiche Aufholjagd der SSVE-Frauen

Es war ein erfolgreicher Vorrundenabschluss der Wasserballerinnen des SSV Esslingen – aber kein souveräner. Beim 14:12 (2:2, 1:4, 4:4, 7:2)-Sieg im Sportbad Neckarpark gegen den Fünften Eimsbütteler TV war es eine ausgeglichene Begegnung, ehe die Esslingerinnen im letzten Viertel dann doch noch den Heimsieg einfuhren.

Unsere Empfehlung für Sie Wasserball – Bundesliga SSVE-Frauen bereiten sich auf die Playoffs vor Mit Rückenwind vom dritten Platz im Challenger-Cup gehen die Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen in ihr letztes Vorrundenheimspiel gegen den Eimsbütteler TV. SSVE-Frauen im ersten Playoffs-Spiel zuhause gegen Bochumg Aber auch eine Niederlage wäre kein Beinbruch gewesen, denn an der Tabellensituation hätte sich ohnehin nichts mehr geändert. Der 3. Rang war den SSVE-Frauen unabhängig vom Ergebnis im letzten Vorrundenspiel bereits sicher. Auch an den ersten beiden Tabellenplätzen der Bundesliga war nicht mehr zu rütteln (Erster WF Spandau 04 mit 30 Punkten, Zweiter SV Blau-Weiß Bochum mit 24 Zählern), sodass bereits feststand, dass die SSVE-Frauen im Halbfinale der Playoffs auf die Bochumerinnen treffen werden. Und am Samstag (16 Uhr) zunächst zu Hause gegen Blau-Weiß im ersten Spiel der Best-of-three-Serie antreten.

Esslingerinnen drehen im letzten Abschnitt die Partie

Gegen den ETV aus Hamburg taten sich die Esslingerinnen von Beginn an schwer und lagen zur Pause sogar mit 2:6 hinten. Im dritten Spielabschnitt und nach der Pausenansprache von Coach Zafirios Chalas wurde das Spiel der SSVE-Frauen jedoch stabiler – und besser. Besonders im letzten Spielabschnitt legten die SSVE-Frauen noch einmal eine Schippe drauf und drehten die Partie.

Kleopatra Ntona Tsiaka glich fünf Minuten vor der Schlusssirene zum 10:10 aus, ehe Jamie-Julique Haas – mit vier Treffern erfolgreichste Torschützin ihres Teams – die 11:10-Führung erzielte. Haas war es auch, die 20 Sekunden vor dem Ende zum 14:12-Endstand traf. „Wir waren zu Beginn nicht ganz wach, aber wir sind alle froh, dass wir dann doch noch gewonnen haben“, betonte SSVE-Teamchefin Iris Schneider.

SSV Esslingen: Sekulic; Antonucci, Mia Reutter, Gronih (2), Schadft (1), Ella Reutter, Boscolo (1), Tomica, Jobe (1), Ntona Tsiaka (3), Haas (4), Ramesohl (2).