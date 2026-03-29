Wasserball – Bundesliga Erfolgreiche Aufholjagd der SSVE-Frauen
Die Wasserballerinnen des SSV Esslingen gewinnen das letzte Vorrundenspiel der Bundesliga gegen den Eimsbütteler TV – und freuen sich nun auf die Playoffs.
Die Wasserballerinnen des SSV Esslingen gewinnen das letzte Vorrundenspiel der Bundesliga gegen den Eimsbütteler TV – und freuen sich nun auf die Playoffs.
Es war ein erfolgreicher Vorrundenabschluss der Wasserballerinnen des SSV Esslingen – aber kein souveräner. Beim 14:12 (2:2, 1:4, 4:4, 7:2)-Sieg im Sportbad Neckarpark gegen den Fünften Eimsbütteler TV war es eine ausgeglichene Begegnung, ehe die Esslingerinnen im letzten Viertel dann doch noch den Heimsieg einfuhren.