Wasserball-Bundesliga Erst Krimi, dann vergebener Matchball – SV Cannstatt muss nachsitzen
Der Aufsteiger verpasst in der Play-down-Serie den vorzeitigen Klassenverbleib. Nun geht es nach Duisburg zum Entscheidungsspiel.
Der Aufsteiger verpasst in der Play-down-Serie den vorzeitigen Klassenverbleib. Nun geht es nach Duisburg zum Entscheidungsspiel.
Wahrscheinlich wäre am Ende das passiert, was man im Wasserball in solchen Fällen kennt: Der Trainer wäre von seinen Spielern im hohen Bogen ins Becken geworfen worden. Und dann hätte es beim SV Cannstatt vermutlich auch heuer eine ordentlich Party gegeben. Hätte, wäre, wenn. Gekommen ist es an diesem Wochenende anders: Die Neckarstädter haben ihren ersten Matchball zum vorzeitig sicheren Verbleib in der Bundesliga vergeben. Am Samstag noch 16:15-Sieger nach einem dramatischen Fünfmeter-Krimi, unterlagen sie ihrem Play-down-Gegner Duisburger SV im zweiten Duell keine 24 Stunden später an selber Stätte mit 11:13. Damit ist in der Best-of-three-Serie alles wieder ausgeglichen. Entscheiden muss nun ein drittes Spiel am nächsten Sonntag (17 Uhr) – dies dann in Duisburg.