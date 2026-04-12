 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. „Kein gutes Teamplay“ bei den SSVE-Frauen.

Wasserball – Bundesliga „Kein gutes Teamplay“ bei den SSVE-Frauen.

Wasserball – Bundesliga: „Kein gutes Teamplay“ bei den SSVE-Frauen.
1
Bochum Alika Kurmakaieva (links) überwindet SSVE-Torhüterin Maria Sekulic. Foto: Benjamin Lau

Die Wasserballerinnen des SSV Esslingen verlieren das erste Halbfinal-Duell um die deutsche Meisterschaft gegen den SV Blau-Weiß Bochum mit 9:21.

Ob die ungewöhnlich lange Pause zwischen Spiel eins und Spiel zwei der Play-off-Serie den Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen nun gerade recht kommt oder nicht, ist schwer zu beantworten. An der deutlichen 9:21 (1:5, 2:6, 3:5, 3:5)-Niederlage in der ersten Begegnung der Halbfinalserie um die deutsche Meisterschaft gegen den SV Blau-Weiß Bochum haben sie jedenfalls noch ein bisschen zu zahnen. Sie waren zwar als Außenseiterinnen in das Duell gegangen, aber über ihre Leistung enttäuscht. Das nächste Spiel findet nun erst am 9. Mai in Bochum statt, ein mögliches drittes einen Tag später ebenfalls dort. Im vergangenen Jahr waren die SSVE-Frauen im Halbfinale gegen die Bochumerinnen gescheitert.

 

Esslingens Teammanagerin Iris Schneider war etwas ratlos – und überrascht vom schwachen Auftritt des Teams. „Wir hatten ein gutes Abschlusstraining und uns einiges vorgenommen“, erklärte sie. Dann sei aber fast von Beginn an „keine gute Stimmung“ gewesen, was auch am mal wieder mageren Zuschauerzuspruch gelegen haben könnte. Die SSVE-Frauen gingen zwar durch Maite Schafft in Führung, schwammen dann aber in einen 0:8-Lauf und lagen schon deutlich mit 1:8 zurück. Damit war die Partie fast schon gelaufen.

Unsere Empfehlung für Sie

Jugendhandball: Die JANO reißt mit und scheidet aus

Jugendhandball Die JANO reißt mit und scheidet aus

36:38 – der SC Magdeburg ist für die A-Jugend-Handballer von den Fildern auch im Viertelfinal-Rückspiel zu stark. Dennoch ist es „ein guter Abschluss“.

„Wir haben einfach kein gutes Teamplay gezeigt“, erklärte Schneider – im Wissen, dass das für die Esslingerinnen essenziell ist. Zwar hätten sich vor allem Kapitänin Jamie-Julique Haas sowie Martina Antonucci und die dreifache Torschützin Kleopatra Eftsathia Ntona Tsiaka nach Kräften gegen die hohe Niederlage gewehrt, aber insgesamt hatte das Team den Bochumerinnen zu wenig entgegenzusetzen.

Nach dem Spiel seien alle noch lange zusammengesessen, um eine Sofort-Analyse zu betreiben. Bis zum zweiten Spiel in Bochum ist dafür nun ausgiebig Zeit. „Abgehakt ist es noch nicht“, betonte Schneider.

Im zweiten Halbfinalduell hat Titelverteidiger WF Spandau 04 die erste Partie gegen den SC Chemnitz erwartungsgemäß ebenfalls hoch mit 25:9 gewonnen.

SSV Esslingen: Sekulic; Antonucci, Mia Reutter, Gronih, Schafft (1), Lytvyniuk, Schnetzer, Boscolo, Tomica (1), Ella Reutter, Ntona Tsiaka (3), Haas (1), Ramesohl (3).

Weitere Themen

Handball – Verbandsliga: Deizisau gewinnt unerwartet deutlich

Handball – Verbandsliga Deizisau gewinnt unerwartet deutlich

Der TV Reichenbach unterliegt dem TSV Deizisau im Derby der Handball-Verbandsliga mit 28:33. Beide Vereine sind für die kommende Saison auf Trainersuche.
Von Kerstin Dannath
Fußball – Verbandsliga: Der FC Esslingen bekommt „etwas Auftrieb“

Fußball – Verbandsliga Der FC Esslingen bekommt „etwas Auftrieb“

Der Fußball-Verbandsligist gewinnt das Kellerduell bei der TSG Tübingen mit 4:0.
Von sip
Nach Niederlagen: Union trennt sich von Baumgart - Eta erste Bundesliga-Trainerin

Nach Niederlagen Union trennt sich von Baumgart - Eta erste Bundesliga-Trainerin

Der Coach muss nach der Niederlage beim 1. FC Heidenheim gehen. Nun kommt es zu einer Premiere.
Von red/SID
Handball – 3. Liga: TSV Neuhausen: die Nummer eins in der Region

Handball – 3. Liga TSV Neuhausen: die Nummer eins in der Region

Handball-Drittligist TSV Neuhausen gewinnt das Derby gegen den VfL Pfullingen vor allem durch eine starke Abwehr verdient mit 28:24.
Von Stefanie Gauch-Dörre
Vor Hochrisikospiel: Dresden gegen Nürnberg: 200 Fans treffen sich zu Prügelei

Vor Hochrisikospiel Dresden gegen Nürnberg: 200 Fans treffen sich zu Prügelei

Erst vergangenes Wochenende gab es bei einem Spiel von Dynamo Dresden Ausschreitungen. Nun kam es erneut zu einem gewaltsamen Aufeinandertreffen zweier Fanlager.
Handball – Regionalliga: TV Plochingen: Die „geile Band“ schaut nach vorne

Handball – Regionalliga TV Plochingen: Die „geile Band“ schaut nach vorne

Die Handballer des TV Plochingen steigen wahrscheinlich in die Oberliga ab, tun das mit erhobenem Haupt – und haben endlich Kontinuität im Kader.
Von Sigor Paesler
Wasserball – Bundesliga: SSVE-Frauen sind Außenseiterinnen

Wasserball – Bundesliga SSVE-Frauen sind Außenseiterinnen

Die Esslingerinnen erwarten den SV Blau-Weiß Bochum zu Spiel eins der Halbfinalserie.
Von sip
Handball – A-Jugend: JANO Filder will ein starkes Spiel zeigen

Handball – A-Jugend JANO Filder will ein starkes Spiel zeigen

Nach der 31:45-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel gegen den SC Magdeburg hat die JANO geringe Chancen auf das Weiterkommen.
Von sip
Handball – Vorschau: In Wolfschlugen endet die Ära Simon Hablizel – ganz

Handball – Vorschau In Wolfschlugen endet die Ära Simon Hablizel – ganz

Der Trainer der Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen bestreitet am Sonntag sein letztes Heimspiel. Und in der Verbandsliga steht ein spannendes Derby an.
Von Robin Kern und Sigor Paesler
Fußball – Kreisliga A: TB Ruit gewinnt Kellerduell bei der SG Eintracht Sirnau

Fußball – Kreisliga A TB Ruit gewinnt Kellerduell bei der SG Eintracht Sirnau

Die Fußballer des TB Ruit verschaffen sich durch den 3:1-Erfolg im Kreisliga-A-Kellerduell bei der SG Eintracht Sirnau etwas Luft im Abstiegskampf.
Von Robin Kern
Weitere Artikel zu Wasserball Bundesliga
 
 