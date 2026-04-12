Wasserball – Bundesliga „Kein gutes Teamplay“ bei den SSVE-Frauen.
Die Wasserballerinnen des SSV Esslingen verlieren das erste Halbfinal-Duell um die deutsche Meisterschaft gegen den SV Blau-Weiß Bochum mit 9:21.
Die Wasserballerinnen des SSV Esslingen verlieren das erste Halbfinal-Duell um die deutsche Meisterschaft gegen den SV Blau-Weiß Bochum mit 9:21.
Ob die ungewöhnlich lange Pause zwischen Spiel eins und Spiel zwei der Play-off-Serie den Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen nun gerade recht kommt oder nicht, ist schwer zu beantworten. An der deutlichen 9:21 (1:5, 2:6, 3:5, 3:5)-Niederlage in der ersten Begegnung der Halbfinalserie um die deutsche Meisterschaft gegen den SV Blau-Weiß Bochum haben sie jedenfalls noch ein bisschen zu zahnen. Sie waren zwar als Außenseiterinnen in das Duell gegangen, aber über ihre Leistung enttäuscht. Das nächste Spiel findet nun erst am 9. Mai in Bochum statt, ein mögliches drittes einen Tag später ebenfalls dort. Im vergangenen Jahr waren die SSVE-Frauen im Halbfinale gegen die Bochumerinnen gescheitert.