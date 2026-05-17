Wasserball-Bundesliga Klarer Hinspielsieg der Frauen des SSV Esslingen
26:5 in Chemnitz – die Esslingerinnen haben beste Chancen, die Bundesliga erneut auf Platz drei abzuschließen.
26:5 in Chemnitz – die Esslingerinnen haben beste Chancen, die Bundesliga erneut auf Platz drei abzuschließen.
Die Wasserballerinnen des SSV Esslingen werden die Bundesliga-Saison wie in der Spielzeit zuvor auf Platz drei abschließen – daran bestehen kaum noch Zweifel. Die Esslingerinnen haben die ersten Begegnung der Best-of-three-Serie beim SC Chemnitz deutlich mit 26:5 (6:1, 7:2, 6:2, 7:0) gewonnen und erwarten die Chemnitzerinnen am kommenden Samstag (14 Uhr) zu Spiel zwei im vereinseigenen Freibad.