Wasserball-Bundesliga Lehrstunde vom Rekordmeister
Der SV Cannstatt kassiert gegen die Wasserfreunde Spandau 04 eine herbe 9:27-Pleite. Warum der Trainer trotzdem positiv bleibt.
In der Stunde der Niederlage besteht die Kunst darin, dennoch das Positive zu sehen. Eindrucksvoll unter Beweis stellt diese Fähigkeit Djordje Milojkovic, der Trainer des Wasserball-Bundesligisten SV Cannstatt, nachdem seine Mannschaft im heimischen Neckarpark gegen die Wasserfreunde Spandau 04 mit 9:27 untergegangen ist. „Mit eineinhalb Vierteln bin ich sehr zufrieden“, sagt der Coach. Nach dem Auftakt gegen die White Sharks Hannover (6:13) war es für sein Aufsteigerteam im zweiten Spiel die zweite Schlappe.