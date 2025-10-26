 
Wasserball-Bundesliga Lehrstunde vom Rekordmeister

Es war ein bitterer Abend für Max Vernet Schweimer vom SV Cannstatt. Am Ende war der Nationaltorhüter genauso wie seine Vorderleute chancenlos. Foto: Günter Bergmann

Der SV Cannstatt kassiert gegen die Wasserfreunde Spandau 04 eine herbe 9:27-Pleite. Warum der Trainer trotzdem positiv bleibt.

Sport: Dominik Grill (grd)

In der Stunde der Niederlage besteht die Kunst darin, dennoch das Positive zu sehen. Eindrucksvoll unter Beweis stellt diese Fähigkeit Djordje Milojkovic, der Trainer des Wasserball-Bundesligisten SV Cannstatt, nachdem seine Mannschaft im heimischen Neckarpark gegen die Wasserfreunde Spandau 04 mit 9:27 untergegangen ist. „Mit eineinhalb Vierteln bin ich sehr zufrieden“, sagt der Coach. Nach dem Auftakt gegen die White Sharks Hannover (6:13) war es für sein Aufsteigerteam im zweiten Spiel die zweite Schlappe.

 

Freilich, der Rekordmeister aus Spandau ist auch nicht der Maßstab. „Das ist eine Profimannschaft, die jeden Tag dreimal trainiert“, konstatiert Milojkovic. „Jeder weiß, was Spandau im Wasserball ist.“ Die dann aber doch dramatisch hohe Niederlage schreibt er auch der Verkleinerung des Spielfeldes um fünf Meter seit Beginn der aktuellen Saison zu: „Dadurch fallen insgesamt mehr Tore, und Topmannschaften werden noch stärker“.

