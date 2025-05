Wasserball-Bundesligist SSV Esslingen verliert Spiel eins der Halbfinalserie der B-Gruppe gegen den SV Krefeld mit 6:7 und enttäuscht dabei vor allem in der Offensive.

Sigor Paesler 01.05.2025 - 17:51 Uhr

Vier Minuten vor dem Spielende fingen die Zuschauer an, ihre Mannschaft anzufeuern. Geht da noch was? Kristof Keresztes hatte den Anschlusstreffer zum 5:6 erzielt. Es wurde noch mal eng. Aber es ging nichts mehr. Die Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen haben mit einer schwachen Leistung das erste Spiel der Best-of-three-Serie des Halbfinales der B-Gruppe mit 6:7 (1:1, 0:3, 2:2, 3:1) gegen den SV Krefeld verloren. Damit stehen sie am 10. Mai in Krefeld unter Zugzwang.