Wasserball – Bundesliga : SSVE-Frauen bereiten sich auf die Playoffs vor

Nach Platz drei im Challenger-Cup auf Malta gehen die Wasserballerinnen des SSV Esslingen nun mit Schwung und Selbstvertrauen in das letzte Spiel der Bundesliga-Vorrunde an.

Im Stuttgarter Sportbad Neckarpark empfängt der Tabellendritte SSVE am Sonntag (14 Uhr) den Tabellennachbarn Eimsbütteler TV, der sieben Punkte weniger hat.

SSVE beklagt einige Krankheitsfälle

Esslingens Teamchefin Iris Schneider erwartet trotz der sicheren Tabellenlage eine anspruchsvolle Aufgabe: „Wir dürfen keinen Gegner unterschätzen und stellen uns auf ein ernsthaft schwieriges Spiel ein. Klar wollen wir gewinnen, und ich glaube auch daran, dass wir das schaffen.“ Unter der Woche gab es allerdings einige Krankheitsfälle, sodass sich das SSVE-Team nicht vollständig vorbereiten konnte – und es laut Schneider noch „nicht ganz sicher ist, wer am Sonntag auflaufen wird“. Das Hinspiel in Hamburg gewannen die SSVE-Frauen souverän und klar mit 15:9. Spielerin Kleopatra Ntona Tsiaka überzeugte damals mit vier Treffern und Lara Schnetzer traf drei Mal. Am Tabellenplatz der Esslingerinnen wird sich in jedem Fall nichts mehr ändern: Der 3. Rang ist unabhängig vom Ergebnis im letzten Vorrundenspiel bereits sicher.

Playoffs-Begegnung steht schon fest

Auch an den ersten beiden Tabellenplätzen der Bundesliga ist nicht mehr zu rütteln (Erster WF Spandau 04 mit 30 Punkten, Zweiter SV Blau-Weiß Bochum mit 24 Zähler), sodass bereits feststeht, dass die SSVE-Frauen im Halbfinale der Playoffs auf die Bochumerinnen treffen werden. Nach dem letzten Vorrundenspiel folgt zunächst eine kurze Pause, ehe am Samstag, 11. April, die erste Halbfinal-Partie der Playoffs ausgespielt wird. Die Uhrzeit ist derzeit noch offen. Sportlich geht es für die Esslingerinnen in der Tabelle zwar um nichts mehr, dennoch wollen sie sich mit einem Erfolg ein gutes Gefühl für die bevorstehende entscheidende Phase der Saison holen.