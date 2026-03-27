Wasserball – Bundesliga SSVE-Frauen bereiten sich auf die Playoffs vor
Mit Rückenwind vom dritten Platz im Challenger-Cup gehen die Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen in ihr letztes Vorrundenheimspiel gegen den Eimsbütteler TV.
Mit Rückenwind vom dritten Platz im Challenger-Cup gehen die Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen in ihr letztes Vorrundenheimspiel gegen den Eimsbütteler TV.
Nach Platz drei im Challenger-Cup auf Malta gehen die Wasserballerinnen des SSV Esslingen nun mit Schwung und Selbstvertrauen in das letzte Spiel der Bundesliga-Vorrunde an.