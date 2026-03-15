Wasserball – Bundesliga SSVE-Frauen: nach Malta ist vor Malta
15:5 – die Wasserballerinnen des SSV Esslingen werfen sich in der Bundesliga gegen den Uerdinger SV 08 für das Final Four im Challenger-Cup warm.
15:5 – die Wasserballerinnen des SSV Esslingen werfen sich in der Bundesliga gegen den Uerdinger SV 08 für das Final Four im Challenger-Cup warm.
Was so ein unerwarteter Erfolg mit einzelnen Spielerinnen und einem gesamten Team machen kann. Eine Woche nach dem Sieg beim Zweitrundenturnier des Challenger-Cups auf Malta haben die Wasserballerinnen des SSV Esslingen in der Bundesliga Schlusslicht Uerdinger SV 08 mit 15:5 (2:0, 5:3, 4:0, 4:2) abgefertigt. Das Selbstvertrauen und der Spaß, den die SSVE-Frauen ausstrahlten, war bis auf die Tribüne zu spüren. Am Freitag geht es nun wieder nach Malta zum Final Four des vierthöchsten europäischen Wettbewerbs. Stress bereitet das nur den Funktionären. Zuvor treten die Esslingerinnen noch am Sonntag als Außenseiterinnen beim SV Blau-Weiß Bochum an.