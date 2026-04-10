Wasserball – Bundesliga SSVE-Frauen sind Außenseiterinnen
Die Esslingerinnen erwarten den SV Blau-Weiß Bochum zu Spiel eins der Halbfinalserie.
Die Esslingerinnen erwarten den SV Blau-Weiß Bochum zu Spiel eins der Halbfinalserie.
In der Wasserball-Bundesliga der Frauen beginnt die entscheidende Phase der Saison. In den beiden Halbfinalpaarungen sind die Rollen aber klar verteilt: Meister WF Spandau 04 ist dabei im Duell mit dem SC Chemnitz noch deutlicherer Favorit als der SV Blau-Weiß Bochum gegen den SSV Esslingen. Das erste Spiel der Best-of-three-Serie zwischen Esslingen und Bochum wird an diesem Samstag (16 Uhr) im Stuttgarter Sportbad Neckarbad angepfiffen – und SSVE-Teammanagerin Iris Schneider weiß, „dass wir einen guten Tag brauchen und alle gut drauf sein müssen“, damit das Team nicht mit der Hypothek einer Niederlage zu Spiel zwei nach Bochum reisen wird, das erst am 9. Mai angesetzt ist.