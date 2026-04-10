Wasserball – Bundesliga: SSVE-Frauen sind Außenseiterinnen

In der Wasserball-Bundesliga der Frauen beginnt die entscheidende Phase der Saison. In den beiden Halbfinalpaarungen sind die Rollen aber klar verteilt: Meister WF Spandau 04 ist dabei im Duell mit dem SC Chemnitz noch deutlicherer Favorit als der SV Blau-Weiß Bochum gegen den SSV Esslingen. Das erste Spiel der Best-of-three-Serie zwischen Esslingen und Bochum wird an diesem Samstag (16 Uhr) im Stuttgarter Sportbad Neckarbad angepfiffen – und SSVE-Teammanagerin Iris Schneider weiß, „dass wir einen guten Tag brauchen und alle gut drauf sein müssen“, damit das Team nicht mit der Hypothek einer Niederlage zu Spiel zwei nach Bochum reisen wird, das erst am 9. Mai angesetzt ist.

Unsere Empfehlung für Sie Laufveranstaltung auf dem Schurwald „Läuferszene boomt“ – vom kleinen Lauf zum Großereignis Das Liwa-Laufevent auf dem Schurwald feiert Jubiläum: Zum 25. Mal geht die Traditionsveranstaltung am 19. April an den Start. Für Armin Storz endet die Zeit als Cheforganisator. „Die Bochumerinnen haben schon ein paar gute Spielerinnen und nutzen Fehler konsequent aus“, sagt Schneider. Nachdem die SSVE-Frauen vor zwei Jahren sensationell Zweite der Bundesliga geworden waren, wurden sie mittlerweile von den Bochumerinnen überholt. Im vergangenen Jahr trafen sie ebenfalls im Halbfinale auf die Blau-Weiß-Frauen, schieden aus und wurden schließlich Dritte. In der laufenden Saison gingen die beiden Spiele der Normalrunde mit 16:11 und 19:8 ebenfalls deutlich an die Bochumerinnen.