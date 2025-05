Tobias Scherrieble ist mit seinen 17 Jahren bereits Leistungsträger bei den Wasserballern des SV Cannstatt. Nun kämpft der Linksaußen mit seinem Team gegen Bayer Uerdingen um den Einzug ins Play-off-Finale der Bundesliga B.

Marius Gschwendtner 08.05.2025 - 18:30 Uhr

Tobias Scherrieble ist schnell durchgestartet. Erst vor rund acht Jahren hat der heute 17-Jährige mit dem Wasserballspielen angefangen. Mittlerweile ist er in seiner zweiten Saison Stammspieler beim Bundesligisten SV Cannstatt und U-18-Nationalspieler. An diesem Wochenende kämpft er mit seinem Team gegen Bayer Uerdingen um den Einzug in das Play-off-Finale der Gruppe B. Am Samstag (17.30 Uhr) ist ein Sieg notwendig, um ein entscheidendes drittes Spiel zu erzwingen. Dieses fände tags darauf (12 Uhr) ebenfalls im Esslinger Neckarinsel-Freibad statt. Die eigentliche Cannstatter Heimstätte, das Sportbad Neckarpark, ist anderweitig belegt. Die erste Begegnung haben Scherrieble und seine Mitstreiter in Krefeld mit 10:12 verloren.